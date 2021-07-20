article
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Исинбаева объяснила, почему изменили олимпийский девиз 22:42
Пентагон допускает закупку комплектующих для ремонта афганских Ми-17 у России 22:33
Мантуров: новейший российский истребитель составит конкуренцию американскому F-35A 22:28
Вратарь сборной РФ по пляжному гандболу поддержала наказание норвежкам за отказ... 22:22
Карпин согласится возглавить сборную России при одном условии 22:15
В Госдепе оценили влияние санкций США на «Северный поток – 2» 22:12
Рябков: пересмотра решения по выходу России из ДОН не будет 22:09
РФС выбирает наставника сборной России из трех кандидатов 22:06
WP: три президента и десять премьеров могли стать объектами слежки через Pegasus 21:55
Лукашенко рассказал, что должен был сделать посол в момент замены флага на ЧМ... 21:52
Бизнес

«Черный понедельник» еще не отыгран: почему в мире просели акции банков

Аналитики объяснили, почему акции банков ушли в красную зону

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Erik Mcgregor/Global Look Press
Банковский сектор во всем мире заметно просел по итогам торгов в понедельник – начиная от Германии (-3,1% у Deutsche Bank) и Франции (-4,58% у Societe Generale), заканчивая США (-2,78% у Wells Fargo и -3,25% у JP Morgan). Как поясняют аналитики, это результат волнений на рынке после заявления ВОЗ на прошлой неделе о том, что в мире началась третья волна пандемии COVID-19. «Газета.Ru» выяснила, стоит ли воспринимать это как длительный тренд, и повлияет ли это на ситуацию в российской экономике.

Глобальный побег от рисков, преобладавший во всем мире в начале недели, затронул все сектора фондовых рынков, и в первую очередь — финансовые организации, отмечают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Но в первую очередь пострадали проциклические акции, то есть ориентированные на будущий рост экономики, и банковский сектор — в их числе.

«Это обусловлено опасениями по поводу третьей волны пандемии, которая способна затормозить восстановление экономики, – объясняет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. – Причем

наблюдаемые во многих странах высокие темпы инфляции ограничивают возможности центробанков и правительств поддерживать существующие, и тем более вводить новые экономические стимулы».

Уже во вторник некоторые акции в банковском секторе отторговались в обратную сторону, хотя это не значит, что им удалось выйти на прежние уровни. Так, ценные бумаги JP Morgan на момент подготовки материала (20:00 по мск) торговались на уровне $151,05 против $158 на закрытии в прошлый понедельник, Societe Generale — 23,37 против 24,8 евро, Intesa Sanpaolo — $15,39 против $16,5 соответственно.

Банковский сектор в США на биржевых торгах падает не первый день, говорит основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. И сначала они падали, потому что не всех инвесторов устроила квартальная отчетность финансовых организаций, но в понедельник к этому добавились и другие риски.

Вчера же сектор снижался вместе со всем рынком — из-за роста заболеваемости коронавирусом и заявления ВОЗ о третьей волне коронавируса и лямбда-штамме, циркулирующем в основном в Южной и Северной Америке.

«19 июля уже был назван «черным понедельником», – рассказывает Сидоров. – Поэтому снижение индексов произошло везде, прокатилось по всем секторам (нефтяному, технологическому, ритейлу и т.д.)». Снижение бумаг банков в США также обосновано опасениями инвесторов, касающихся неопределенности, в особенности того, что ФРС вскоре начнет сворачивать программы стимулирования экономики Штатов, так как это разгоняет инфляцию.

В плюсе — только бюджет. Почему доллар не подешевеет
Страны ОПЕК+ в воскресенье договорились увеличить добычу нефти: с 1 августа и до конца года они...
19 июля 18:32

Главными выгодоприобретателями программ ликвидности, отмечает эксперт, стали именно банки – чем больше государства выделяют денег на восстановление экономики, тем больше спрос на кредиты у граждан и бизнеса. Если ФРС свернет этот процесс или поднимет ставки, прибыль банков упадет.

«На мой взгляд, фундаментально причина падения банковского сектора в Европе и США лежит в многолетней политике «количественного смягчения», или, по-другому, накачивания рынков и активов деньгами, – соглашается главный аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов. – И

рано или поздно это приведет к масштабной коррекции цен». Но начаться она, по его словам, должна не с банковского сектора, а с технологического, после чего уже перекинется на все остальное.

России не коснется

На отечественном рынке падение банковского сектора в США серьезно не отразится. «Мы больше зависим от общих настроений инвесторов, которые сейчас сокращают вложения в рублевые активы», — говорит Сидоров. Так что

отдельно для финансовой системы эти тенденции опасностей не несут — за время пандемии российские банки получили высокие прибыли и нарастили общую устойчивость, пояснил аналитик.

Рубль также очень далек от динамики бумаг банковского сектора в США и Европе, так как относится к валютам развивающихся стран, добавляет Алексей Антонов.

Для российской валюты куда важнее, какое решение примет ЦБ на пятничном заседании по денежно-кредитной политике и насколько в итоге вырастет ключевая ставка (сейчас большинство аналитиков считают, что повышение произойдет сразу на 50 или 100 б.п.).

И так как регулятор не раз словесно обозначил свою «ястребиную» позицию, значит, по факту решения по ставке сильного движения вниз по паре рубль-доллар может и не быть.

Однако если в значительной степени повторится сценарий весны прошлого года, пострадают все сектора экономики, отмечает Дмитрий Бабин. Последует снижение стоимости нефти, что ударит и по российской экономике и рублю (причем снижению цен уже сейчас способствует и договоренность о наращивании добычи в рамках ОПЕК+, из-за которой, в том числе, Brent с начала месяца подешевела почти на $6).

«Пока рынки ограничились одним днем падения, сегодня наблюдаются попытки восстановления, рубль также торгуется в умеренном плюсе (акции того же JP Morgan к вечеру вторника подорожали на 2,6% против падения в 3,25% днем ранее), – замечает он. –

Но факторы, обозначенные выше, никуда не делись, и все зависит от дальнейшей динамики распространения коронавируса в мире. В первую очередь важно, какую эффективность покажут вакцины против новых штаммов».

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Главное — довести его до этапа испытаний»: все о новом истребителе Checkmate
Как выглядит и сколько стоит российский истребитель пятого поколения Checkmate
В борьбе и стрельбе: кто из россиян может взять медали на Олимпиаде
Россия займет третье место в медальном зачете Олимпийских игр
У экс-замглавы ГИБДД Воронежской области 22 квартиры. Но задержали его за другое
В Воронеже задержали экс-замглавы ГИБДД по делу о взятке
РФС выбирает наставника сборной России из трех кандидатов
Брат главы ГИБДД Ставрополья оценил информацию о его «дворце»
Вратарь сборной РФ по пляжному гандболу поддержала наказание норвежкам за отказ от бикини
Джефф Безос опубликовал видео из капсулы New Shepard во время полета
Новости и материалы
Исинбаева объяснила, почему изменили олимпийский девиз
Пентагон допускает закупку комплектующих для ремонта афганских Ми-17 у России
Мантуров: новейший российский истребитель составит конкуренцию американскому F-35A
Карпин согласится возглавить сборную России при одном условии
В Госдепе оценили влияние санкций США на «Северный поток – 2»
Рябков: пересмотра решения по выходу России из ДОН не будет
WP: три президента и десять премьеров могли стать объектами слежки через Pegasus
Лукашенко рассказал, что должен был сделать посол в момент замены флага на ЧМ по хоккею
Захарова отреагировала на идею заблокировать в Чехии сайт Sputnik
Варшава обвинила Москву в «неуважении принципов цивилизованного мира»
Американские гимнастки отказались жить в олимпийской деревне
В Минпромторге не видят связи между мусорной реформой и «пустыми полками» магазинов
Лещенко о тренере сборной России: хватит отдавать иностранцам миллионы
Годовалого ребенка госпитализировали с ножевыми ранениями в Подмосковье
Уязвимость мужчин перед коронавирусной инфекцией объяснили аутоантителами
Сирия отразила ракетные удары Израиля российскими комплексами ПВО
Иммунолог посоветовала сделать анализ крови перед прививкой против COVID-19
Российский футболист: в Голландии считается, что среди русских много расизма и дискриминации
Все новости
«Россия для него — дойная корова»: Лукашенко собрался менять внешнюю политику
Эксперты оценили желание Лукашенко найти замену Евросоюзу
Сократить премии, повысить зарплаты: как в России предлагают бороться с бедностью
Профсоюзы призвали обязать работодателей ежегодно индексировать зарплаты
Путь к слабоумию: чем грозят скачки давления для мужчин
Ученые назвали непостоянное кровяное давление предвестником деменции
История «АвтоВАЗа»: рождение, 90-е, продажа
Волжскому автозаводу исполнилось 55 лет
«Зрелище ужасное и печальное»: о чем говорит интерьер дома главы ГИБДД Ставрополья
Наталья Мальцева о доме Алексея Сафонова — «какой народ, такие и начальники»
Вышла новая версия iOS. Почти никто из владельцев iPhone не заметит разницы
Apple выпустила версию iOS с поддержкой магнитного аккумулятора
«Это станет трагедией»: в Москве предупредили Киев о последствиях геноцида в Донбассе
Козак предостерег Украину от разрешения конфликта в Донбассе военным путем
От Троицка до центра Москвы: что известно о новой ветке метро
Собянин установил названия станций новой ветки метро
В России предложили новый вид ипотеки. Ставка зависит от качества работы
Правительству предложили разрешить работодателям выдавать ипотеку
«Лучший день в жизни»: Безос слетал в космос и вернулся через 10 минут
Корабль Безоса поднялся на 107 километров
Путин на МАКСе: полетал на вертолете, осмотрел истребитель, рассказал о новом лайнере
Путину на МАКС-2021 показали новейший легкий истребитель Checkmate
«Не надо пугать россиян пустыми полками»: как мусорная реформа скажется на ассортименте магазинов
Минприроды исключило риск появления пустых полок в магазинах
Сделано в СССР: 55 лет заводу «АвтоВАЗ»
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях