Маск пообещал Украине поддержку. Он принял участие в телефонном разговоре Трампа и Зеленского Axios: Маск принял участие в телефонной беседе Трампа и Зеленского после выборов

Илон Маск принимал участие в телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским на следующий день после выборов президента США, сообщает Axios со ссылкой на источники. Основатель Tesla и SpaceX пообещал продолжать поддерживать Украину через свои спутники Starlink. Избранный президент США во время того разговора пообещал президенту Украины, что он будет им доволен, а сам Зеленский поздравил Трампа с «исторической убедительной победой».

Телефонный разговор Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующий день после выборов президента США «преподнес два сюрприза»: на линии был также предприниматель Илон Маск, и Зеленский был несколько успокоен тем, что услышал от избранного президента, сообщили Axios два источника, осведомленные о звонке.

Публичные заявления Трампа в ходе предвыборной кампании — обещание быстрого окончания войны, отказ говорить, на чьей стороне он хотел бы видеть победу, и критика крупных пакетов помощи, поступающих из Вашингтона, — вызывали тревогу в Киеве и по всей Европе. Администрация уходящего президента Джо Байдена сейчас ищет способы оказать Украине как можно больше военной помощи до 20 января, когда Трамп «может перекрыть кран».

Однако, пишет Axios, частные беседы Трампа и его команды с Зеленским и его советниками за последние два месяца, в том числе 25-минутный телефонный разговор в среду, были для украинцев «несколько более обнадеживающими», говорят источники издания.

После того, как Зеленский поздравил Трампа, избранный президент заявил, что поддержит Украину, но не стал вдаваться в подробности.

Три источника, проинформированных о звонке, сообщили Axios, что Зеленский почувствовал, что звонок прошел хорошо, и что он не усилил его беспокойство по поводу победы Трампа. Один источник сказал, что он «не оставил у Зеленского чувства отчаяния».

Маск также высказался во время звонка, заявив, что продолжит поддерживать Украину через свои спутники Starlink , сообщили источники. Основатель Tesla и SpaceX не ответил на просьбу прокомментировать ситуацию. Ранее Трамп предлагал Маску должность в своей администрации: он собирался назначить бизнесмена главой комиссии по эффективности работы правительства, которую намерен создать.

Сам Зеленский посчитал, что тот факт, что звонок произошел так скоро после победы Трампа, является положительным знаком, сказал один из источников Axios. Трамп еще не говорил с Владимиром Путиным после выборов, но российский президент уже публично его поздравил и сказал, что ответит, если Трамп позвонит.

«Будете довольны»

Зеленский встречался с Трампом в сентябре в Нью-Йорке, где они обсуждали конфликт с Россией и возможный дипломатический путь ее прекращения. По словам трех источников, осведомленных о той встрече, Трамп сказал Зеленскому, что не откажется от Украины, но хочет «дать дипломатии шанс».

«Я обещаю, что вы будете довольны мной», — якобы сказал Трамп Зеленскому во время той встречи .

Кампания Трампа отказалась комментировать Axios звонок в среду или предыдущую встречу с Зеленским.

На той встрече присутствовал бывший посол США в Германии Ричард Гренелл, возможный кандидат Трампа на пост госсекретаря или другую высокую должность. Ожидается, что он будет играть ведущую роль в любой украинской дипломатии.

«Прекрасный разговор с президентом Трампом»

«У меня был прекрасный телефонный разговор с президентом Трампом, и я поздравил его с исторической убедительной победой — его потрясающая кампания сделала этот результат возможным», — написал Зеленский в соцсети X после телефонного разговора в среду.

«Сильное и непоколебимое лидерство США жизненно важно для всего мира и для справедливого мира», — заявил Зеленский , добавив, что они с Трампом договорились поддерживать тесный диалог.

Позднее Зеленский признал, что Трамп хочет «как можно скорее положить конец войне», но подчеркнул, что во время разговора они не обсуждали этот вопрос подробно.

«Скоро убийства прекратятся»

Илон Маск предполагает, что кровопролитию на Украине скоро придет конец.

«Скоро бессмысленные убийства [на Украине] прекратятся. Время для подстрекателей войны и спекулянтов истекло», — написал Маск в своей соцсети X, комментируя сообщения СМИ о планах Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.