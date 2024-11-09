Штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по ВСУ в приграничных районах Курской области

Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области. Об этом со ссылкой на министерство обороны РФ сообщает РИА Новости.

Самолеты выполняли ракетные пуски парами с малых высот. После применения ракет экипажи, выпустив тепловые ловушки, выполнили маневр и благополучно возвратились на аэродром вылета. В результате ракетного удара были уничтожены замаскированная бронетехника и личный состав противника.

Затем специалисты инженерно-технического состава провели работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

9 ноября сообщалось, что газета Washington Post назвала положение украинской армии в Курской области «адским и абсолютно ужасным».

8 ноября телеканал «Звезда» продемонстрировал разбитую в Курской области технику НАТО.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.