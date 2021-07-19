В плюсе — только бюджет. Почему доллар не подешевеет

Страны ОПЕК+ в воскресенье договорились увеличить добычу нефти: с 1 августа и до конца года они будут прибавлять по 400 тыс. баррелей в сутки в месяц. «Газета.Ru» выяснила, смогут ли россияне извлечь для себя какую-то выгоду из решения картеля.

Добыча нефти всеми участниками картеля, согласно новой договоренности в рамках ОПЕК+, будет постепенно увеличиваться и к октябрю 2022-го выйдет на базовый уровень добычи, действовавший до вступления в силу соглашения ОПЕК+ в 2018 году.

По задумке это решение должно остановить рост цен на нефть и бензин, спровоцированный в последнее время восстановлением экономики во многих странах после коронакризиса.

Цена на нефть марки Brent в этом году выросла на 43%, до почти $74 за баррель. В прошлом году ОПЕК и партнеры сократили добычу на 10 млн баррелей в сутки на фоне спада спроса и цен из-за разгара кризиса.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака, для России — крупнейшего участника сделки ОПЕК+ — это означает рост добычи на 100 тыс. баррелей в сутки с августа. «Это большой объем, который позволит нам нарастить добычу дополнительно в течение этого и следующего года на порядка 21 млн тонн», — сказал чиновник в интервью телеканалу «Россия-24».

При этом Россия сможет выйти на докризисный уровень добычи такими темпами уже в мае следующего года. Новак также подчеркнул, что сегодняшнее решение ОПЕК+ позволит увеличить доходы российского бюджета на 400 млрд рублей при цене нефти в $60 за баррель.

«С момента появления первых сообщений о том, что участники ОПЕК+ достигли договоренностей, цены на нефть марки Brent скорректировались на 5% с 75 до 72 долларов за баррель»,

— отмечает исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов в беседе с «Газетой.Ru».

По прогнозам директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александра Широва, решение наращивать добычу будет способствовать стабилизации цен на уровне $70-75 за баррель. Эта стабилизация, по его мнению, уже назрела, особенно если посмотреть на резкое замедление темпов роста цен на рынках металлов и продовольствия.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Вадим Ковригин в свою очередь считает, что цены на нефть могут снизиться до $65-67 долларов за баррель, так как спрос остается неустойчивым.

По словам экономиста, спрос на нефть в развивающихся странах восстанавливается, но это происходит неравномерно. Поэтому прогнозы ОПЕК о динамике спроса могут оказаться по итогам года завышенными. Особенно тревожит Азия, которая демонстрирует замедленные темпы восстановления спроса на нефть.

В такой ситуации рубль сможет укрепляться относительно мировых валют только если произойдет девальвация доллара и начнется инфляция в развитых странах, а в России будет наблюдаться активное восстановление экономики после пандемических ограничений.

Рубль продолжит грустить

Укрепления рубля не ждут и другие опрошенные «Газетой.Ru» экономисты. Причина — не только в нестабильной экономической ситуации во всем мире, но и в том, что

в последние 2-3 года корреляция между ценами на нефть и курсом российской валюты существенно ослабла. Причинами этого, по словам Широва, являются внешнеполитическая нестабильность (санкционное давление) и действие бюджетного правила.

«Эти факторы будут сдерживать укрепление курса и в среднесрочной перспективе», — утверждает экономист.

«Вообще говоря, связь между рублем и ценами не нефть не всегда прямая, — рассуждает президент Столыпинского клуба и профессор ВШЭ Евгений Коган. — Без сомнения,

растущие цены на нефть позитивны для курса рубля, но помимо нефти существуют еще процентные ставки, глобальные тренды в отношении инвесторов к развивающимся рынкам и угрозы ужесточения или наоборот смягчения санкций».

С ростом инфляции в США в последнее время на рынке все громче звучат разговоры о постепенном ужесточении политики ФРС, что негативно для всех валют развивающихся рынков, включая рубль. «Ну и, разумеется, глобальная ситуация — доллар против остальных валют. И, как мы видим, за последнее время индекс DXY (доллар США против остальных валют) начал расти. Есть шанс на то, что рост этот продолжится. А это значит, что

бразильский реал, мексиканское песо, индийская рупия, южноафриканский рэнд, ну и разумеется, рубль, будут под давлением», — подчеркивает Коган.

Замдиректора Института исследований и экспертизы ВЭБа Олег Засов укрепления курса рубля вообще не ожидает. «Скорее всего эффект будет нейтральным. Соглашение все-таки было связано с увеличением предложения нефти, и не только в России, но и в других странах участниках соглашения», — поясняет экономист.

Увеличение добычи нефти не приведет и к снижению цен на бензин на внутреннем рынке. Стоимость бензина в России зависит от курса рубля, а потому может снизиться только при укреплении национальной валюты. Такое мнение в начале недели высказал вице-президент по стратегическому развитию «Лукойла» Леонид Федун.

«Если, условно говоря, евро будет стоить тоже 20 или 30 рублей. Даже если будет стоить 50, тогда бензин будет по 20 рублей»

, — сказал он. При этом Федун отметил, что в России валютный курс «работает только в сторону повышения».

Договоренность об увеличении производства нефти также не приведет и к росту сверхдоходов российских нефтяных компаний, считают аналитики рынка. Их прибыль по итогам года должна вырасти, но покупку акций не стоит рассматривать для получения высоких дивидендов.

«Доходы нефтяных компаний должны вырасти, если не будет сильного проседания стоимости нефти, поскольку пока сохраняются риски, что новая волна пандемии может притормозить рост спроса на топливо»

, — считает Олег Засов.

С начала 2021 года в России вступили в силу поправки по налогообложению нефтяной отрасли, которые отменили часть ранее действовавших льгот на добычу. Балансировка налоговой нагрузки нефтяников между НДПИ, НДД и экспортной пошлиной, по оценкам экспертов, приведет к дополнительным отчислениям в бюджет за следующие 5 лет более чем в 1 триллион рублей. «С точки зрения доходов нефтяников, это убытки, которые лишь частично компенсируются ростом стоимости нефти и постепенно снимаемыми ограничениями по добыче», — говорит Артем Тузов. Он, правда, ожидает роста чистой прибыли на 20-30% к уровню 2019 года.

«Падение цен на нефть до $65-67 долларов за баррель не даст возможности нашим нефтяникам заметно повысить свои доходы, — рассуждает Ковригин. —

Не думаю, что это решение ОПЕК как-то скажется серьезно на дивидендной доходности отечественных добывающих компаний. Они и так находятся на историческом максимуме, и в перспективе года возможен только флэт (колебания без особо видимого тренда вверх или вниз)».

Схожее мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил и аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Он отмечает, что нарастить добычу, скорее всего, смогут только «Роснефть» и «Газпромнефть», то есть по их акциям вероятно улучшение прогноза по стоимости. Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман считает, что дивидендная доходность «Газпрома», «Лукойла», «Татнефти» и «Газпромнефти» по итогам этого года будет порядка 10%.