В зоне ответственности российской группировки войск «Юг» ВСУ потеряли около 720 военнослужащих, полевой склад с боеприпасами и орудие L119, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, ВС РФ продолжают продвигаться в глубину обороны противника.

»[Подразделения «Южной» группировки] нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 33-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 119-й бригады территориальной обороны в районах Северска, Николаевки, Звановки, Марково, Дальнего, Курахово», — уточнили в Минобороны.

Оборонное ведомство также заявило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки ликвидировали над российской территорией 19 беспилотников Вооруженных сил Украины. Так, прошлой ночью средства ПВО сбили 17 дронов ВСУ. По шесть над Воронежской и Саратовской областями, еще четыре — над Белгородской областью и один — в Брянской области. Кроме того, в течение получаса с 18:00 над Белгородской областью уничтожили два дрона самолетного типа.

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