Большинство россиян положительно оценили работу Путина

ФОМ: 78% россиян считают, что Путин хорошо справляется с обязанностями

Большинство россиян положительно оценивают работу президента Владимира Путина, а 77% опрошенных выразили доверие российскому лидеру. Такие данные приведены в еженедельном опросе Фонда Общественное мнение (ФОМ).

Опрос «ФОМнибус» проводился с 28 по 30 ноября 2025 года среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет в 97 населенных пунктах 51 субъекта РФ методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность исследования не превышает 3,6%.

Согласно исследованию, 78% респондентов считают, что Путин скорее хорошо выполняет свои обязанности на посту главы государства, тогда как 9% выразили противоположное мнение. При этом 77% участников опроса заявили, что доверяют президенту, а 13% опрошенных сообщили о недоверии к нему.

Оценка работы правительства РФ оказалась более умеренной: 51% граждан считают, что кабмин действует скорее хорошо, 28% — скорее плохо. Главу правительства Михаила Мишустина положительно оценили 53% опрошенных, а недовольными его работой оказались 13%.

Респондентам также предложили представить, что выборы в Госдуму РФ пройдут в ближайшее воскресенье. Четверо из десяти опрошенных (41%) заявили, что отдали бы голос за партию «Единая Россия», 10% поддержали бы ЛДПР, 9% — КПРФ, по 4% — «Новых людей» и «Справедливую Россию».

Ранее Путина назвали самым популярным лидером в мире.