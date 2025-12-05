Автобус со школьниками перевернулся в Ингушетии после ДТП

В Ингушетии перевернулся автобус со школьниками после ДТП

На въезде в столицу Ингушетии Магас внедорожник Lada Niva столкнулся с автобусом «Газель», перевозившим школьников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

«По предварительной информации, в результате ДТП пострадали трое детей, которые доставлены в Детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани», - говорится в сообщении.

Подробности об аварии не сообщаются.

До этого в Челябинской области перевернулся автобус, перевозивший детскую футбольную команду.

«На 181-м километре автодороги »Южноуральск – Магнитогорск» в Агаповском районе, произошло ДТП с автобусом «Ютонг». По предварительной информации, водитель не справился с управлением», — сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

Автобус вез детскую футбольную команду из Магнитогорска в Челябинск на соревнования. Шестерых детей осмотрели врачи в автомобилях скорой медпомощи.

