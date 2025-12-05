На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полицейские задержали мошенников, похитивших у россиян более 200 миллионов рублей

Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Правоохранители задержали мошенников, которые с помощью вируса похитили с банковских россиян более 200 миллионов рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Уточняется, что «на счету» группировки около 600 эпизодов в 78 регионах России.

«В их числе — разработчик и главный администратор панели управления программы NFCGate. С ее помощью совершались дистанционные хищения денег с банковских карт граждан практически со всей России», — говорится в посте.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. По ней фигурантам грозит до десяти лет заключения.

Как установили сотрудники ведомства, преступники использовали вирус, который распространяли через мессенджеры под видом приложений государственных организаций или банков.

По данным МВД, мошенники по телефону уговаривали россиян установить специальный зараженный файл. Потом просили войти в установленное таким способом приложение. Для этого нужно было приложить банковскую карту к тыльной стороне смартфона и ввести PIN-код.

Следственные действия продолжаются, заключила Волк.

До этого директор компании из Уфы отдал аферистам более 15 миллионов рублей. Мужчина решил заработать на одной из онлайн-площадок, посвященных трейдингу. Его убедили в том, что получить прибыль реально, обучили и помогли внести первый депозит.

Ранее в в Туле семья купила квартиру и получила иск от хозяйки по «схеме Долиной».

