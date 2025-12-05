На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о грядущем банковском кризисе

В ЦМАКП сообщили о росте вероятности банковского кризиса в 2026 году
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В России до октября следующего года может возникнуть системный банковский кризис, считают аналитики Центра макроэкономического и финансового прогнозирования (ЦМАКП). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад «Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков?».

Эксперты оценили вероятность такого события оценивается как среднюю. В настоящее время кризиса нет, однако растущая доля проблемных кредитов в банковских портфелях указывает на усиление рисков. Под проблемными экспертами понимают займы с просрочкой свыше 90 дней и низкой вероятностью возврата. По данным БКИ «Скоринг бюро», на октябрь 2025 года их объем достиг 2,3 трлн рублей. За девять месяцев показатель вырос в 1,6 раза, что превышает прирост за весь 2024 год.

В ЦМАКП объяснили, что ухудшение качества связано с необеспеченными потребительскими кредитами, выданными в 2023–2024 годах под высокие ставки, а также с ипотекой, оформленной на пике льготных программ, подчеркнул ведущий эксперт центра Ренат Ахметов.

Частные инвесторы указывают на возможный «эффект домино»: высокие ставки сокращают прибыль компаний, что может привести к росту неплатежей по корпоративным кредитам и ухудшению капитализации банков, отметив Федор Сидоров. Это, в свою очередь, может повысить тревожность вкладчиков.

В то же время в Центральном банке заявили, что оснований для ожидания банковского кризиса нет. Регулятор уточнил, что основные риски сосредоточены в розничном сегменте: просрочка по необеспеченным кредитам за десять месяцев достигла 12,9%, однако более 90% этих ссуд покрыты резервами.

Ранее стало известно, что в России может стать меньше людей, заявляющих об ухудшении финансового положения.

