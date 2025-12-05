Волочкова решила отказаться от новогодних каникул ради семей участников СВО

Балерина Анастасия Волочкова не планирует отдыхать в предстоящие новогодние каникулы. По словам артистки, она собирается выступать, в том числе проехать по городам Подмосковья с концертами для военнослужащих и семей участников военной спецоперации.

«Нужно успеть подарить сказку детям и взрослым. Я очень сейчас занята своим гастрольным графиком, поэтому мне крайне тяжело говорить о чем-либо конкретном. Я не могу подставить людей и разбить надежды детей», — рассказала балерина Общественной Службе Новостей.

Она также добавила, что ее очень удивило сокращение периода выходных – по мнению артистки, две недели – это слишком мало, так как в следующий раз россияне смогут нормально отдохнуть только во время отпуска. Она добавила, что себе устроить выходной может в любой день, а для большинства россиян такая длительность праздничных выходных «ничтожно» мала.

Накануне депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой раздать бесплатные билеты на новогодний балет «Щелкунчик» многодетным, детям-сиротам, а также членам семей участников военной спецоперации. В то же время сообщалось, что стоимость комплекта из четырех билетов на балет в Большом театре превысила 400 тысяч рублей, а самые дорогие билеты продали за полмиллиона в первый же день.

