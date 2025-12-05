Путин рассказал о военно-техническом взаимодействии России и Индии

Россия и Индия поддерживают доверительные отношения в области военно-технического взаимодействия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, передает РИА Новости.

«У нас очень доверительные отношения в сфере военно-технического взаимодействия», — сказал он.

Встреча лидеров России и Индии проходит в Хайдарабадском дворце в Дели.

До этого Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Индия планирует начать переговоры о приобретении российских истребителей в ходе визита Путина в республику. Речь идет об истребителях Су-57 и усовершенствованной версии системы противоракетной обороны С-500.

Агентство также писало о том, что Индия возьмет у России в лизинг атомную подводную лодку, заплатив около $2 млрд. По данным журналистов, переговоры об аренде субмарины длились около 10 лет. В последние годы они были на паузе из-за вопроса цены, рассказали источники Bloomberg.

Ранее Моди заявил о «глубоком доверии» между Россией и Индией.