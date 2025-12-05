Евродепутат почувствовала угрозу, глядя на границу России

Евродепутат от Ирландии Синтия Ни Мухурчу заявила, что почувствовала угрозу, глядя на границу с Россией. Впечатлениями она поделилась в эфире телеканала EuroNews.

«Несколько недель назад я была в Эстонии, смотрела через границу с Россией. В тот момент я осознала, какая угроза нависла над странами [Европы] на восточном фланге», — сказала Ни Мухурчу.

До этого министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что если в ходе мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине Россия добьется территориальных уступок, то рано или поздно то же самое произойдет с границами Литвы. По его словам, к стране «придут с фломастером и картой, а затем и с танками, чтобы перекроить границы».

В свою очередь президент России Владимир Путин заявлял о готовности «как угодно» зафиксировать положение, что РФ не собирается нападать на европейские страны. Он подчеркнул, что у Москвы нет никаких агрессивных планов в отношении Европы. А тех, кто распространяет информацию о риске нападения РФ на страны ЕС, глава государства назвал «жуликами». По его словам, Россия готова обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности и стратегической стабильности.

Ранее глава МИД Украины резко высказался о России.