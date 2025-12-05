На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В базу «Миротворец» попал еще один ребенок из России

РИА Новости: 11-летнюю девочку из России внесли в базу «Миротворец»
true
true
true
close
Armando Franca/AP

Украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу 11-летнюю девочку из России, назвав ее «морально обезображенным существом». Это следует из размещенной на портале новой анкеты, пишет РИА Новости.

Как утверждается на сайте, 11-летняя Полина якобы покушалась на суверенитет и территориальную целостность Украины. Скандально известный сайт также назвал девочку «морально обезображенным существом» за мечту стать депутатом Госдумы России, следует из материала.

В середине ноября сообщалось, что в базе появились данные о 25 новых несовершеннолетних россиянах. Известно, что все дети родились в период с 2019 по 2023 годы. Им приписывают «сознательное нарушение государственной границы» и «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». По данным сайта, несовершеннолетние проезжали через КПП из Ростовской области в ЛНР и ДНР.

На «Миротворце» уже публиковались личные данные детей. В базу попадали несовершеннолетние от 2 до 17 лет.

Ранее в базу «Миротворца» включили участника схемы «кошелька» Зеленского.

