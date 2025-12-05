На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Запах грязных денег»: в Госдуме выступили против рубок лесов на Байкале

Миронов заявил, что закон о рубках леса на Байкале пахнет грязными деньгами
Quatrox Production/Shutterstock/FOTODOM

Депутат Госдумы Сергей Миронов заявил «Газете.Ru», что не поддерживает законопроект о сплошных рубках леса на Байкале. Он считает, что авторов идеи интересует только «разграбление» озера и желание заработать.

«Лоббисты освоения Байкала вновь возвращают в повестку Госдумы скандальный законопроект о сплошных рубках. После двухлетней отсрочки профильный комитет рекомендует принять его во втором чтении, при этом заменить понятие «сплошные рубки» формулировками о природоохранных мероприятиях и «лесовосстановлении». Как ни играй в слова, а эти поправки по-прежнему дурно пахнут. От них исходит запах грязных денег, которые хотят заработать на застройке и разграблении нашей природной жемчужины. «Справедливая Россия» всегда выступала и будет выступать против этих поправок!», — сказал он.

Миронов добавил, что будет обращаться к президенту России, если поправки будут приняты.

«Сторонники поправок твердят, что все это нужно для создания инфраструктуры для местных жителей. Вранье! Ценные леса и туристические объекты — вот что их интересует. Проблемы людей можно решать точечно, в рамках действующих норм — на это указывали и ученые РАН, массово выступившие против законопроекта. Я призываю думское большинство отказаться от рассмотрения поправок. Если угроза Байкалу сохранится, буду обращаться по этому вопросу к президенту. Нельзя торговать Родиной, нашим национальным достоянием под прикрытием благих намерений!», — заключил он.

Поправки к законам «Об охране озера Байкал» и «Об экологической экспертизе», которые 4 декабря поддержал думский комитет по экологии, были внесены группой депутатов и сенаторов в июне 2023 года и в июле прошли первое чтение. Летом 2025 года кабинет министров рекомендовал поправки к рассмотрению во втором чтении.

В июле Минприроды подготовило пакет поправок, разрешающих сплошные рубки леса в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Сейчас в этой зоне действует запрет на сплошные вырубки. Ведомство предлагает допустить их в случаях, когда выборочные рубки не обеспечивают восстановление лесных насаждений.

Ранее эколог рассказал о бактериях, поедающих выброс нефти на Байкале.

