«С вами, русскими, так и надо»: в подмосковном рехабе пострадавших мог пытать украинец

В Подмосковном рехабе, в котором накануне побывали силовики, был сотрудник, который жил по тюремным правилам. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, речь идет о реабилитационном центре в Видном. Один из его работников, консультант по имени Сергей, применял пытки к постояльцам. Например, заливал им в рот горячую воду, издевался и насиловал.

Помимо этого, у Сергея было украинское гражданство. Мужчина нередко высказывал ненависть в отношении россиян.

«С вами, русскими, так и надо поступать», – цитируют его авторы канала.

Помимо этого, в центре якобы работал сотрудник с нацистскими татуировками. Его, по информации канала, за некоторое время до рейда отправили в пермское отделение.

О пытках в рехабе стало известно накануне. Персонал морил подопечных голодом, избивал и удерживал взаперти. Один из постояльцев за три месяца в центре потерял 60 килограммов, так как не получал достаточно еды.

Это заведение, по данным Telegram-каналов, принадлежит блогеру Максиму Антонову. Его уже задержали.

Ранее в Екатерибурге отправили под стражу троих сотрудников рехаба Анны Хоботовой.