В Башкирии задержали ячейку террористов, пропагандировавших всемирный халифат

В Башкирии сотрудники ФСБ выявили и задержали восемь участников законспирированной ячейки международной террористической организации, запрещенной в России, которые распространяли идею создания всемирного халифата. Об этом сообщили РИА Новости в Центе общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, на территории республики члены группы пропагандировали идеологию организации среди мусульман и вербовали новых сторонников на подпольных собраниях.

В ходе обысков по местам проживания задержанных были изъяты запрещенные пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители, использовавшиеся для координации деятельности.

Против членов ячейки возбуждено уголовное дело по статьям о создании и участии в деятельности террористической организации.

В ноябре в Ульяновской области следователи пресекли деятельность участников запрещенного экстремистского движения. Во время обысков по местам проживания фигурантов изъяли холодное оружие, мобильные устройства, компьютеры, символику экстремистской организации, банковские карты и денежные средства.

Ранее ФСБ задержала петербуржцев по делу о финансировании экстремистов.