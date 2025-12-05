Глава ФТР уверен, что Андреева и Шнайдер не променяют флаг России

Глава ФТР Тарпищев уверен, что Андреева и Шнайдер не поменяют гражданство

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заверил, что российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер не будут менять спортивное гражданство. Его слова приводит «Чемпионат».

«Ни Андреева, ни Шнайдер. Представьте, у меня за рубежом играют 1070 теннисистов. Армия! А мы держим по сборным — 350. Остальные сами», — высказался Тарпищев.

4 декабря теннисистка Анастасия Потапова сообщила, что с 2026 года будет выступать за Австрию. Также ранее Камилла Рахимова перешла в сборную Узбекистана.

Андреева занимает девятое место в рейтинге WTA. Она также полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница пяти турниров WTA

Шнайдер занимает 21-е место в рейтинге WTA. Является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительницей семи турниров WTA (из них пять в одиночном разряде). На летних Олимпийских играх — 2024 вместе с Миррой Андреевой она завоевала серебряные медали парного турнира.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что не считает теннисистку Потапову предательницей.