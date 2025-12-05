Моди: роль Путина с 2000 года говорит о дальновидном руководстве президента

Роль президента РФ Владимира Путина с 2000 года свидетельствует о дальновидном руководстве главы российского государства, об этом говорит и развитие отношений с Индией. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с российским лидером, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Ваша роль с 2000 года свидетельствует о дальновидном и твердом руководстве и о том, как развивать двусторонние отношения, это хороший пример для других отношений, как индийско-российские отношения развиваются», — сказал он.

Моди выразил уверенность, что саммит с Путиным в Нью-Дели пройдет успешно. Он подчеркнул, что визит президента России имеет историческое значение.

«Мы видим очень много результатов и соглашений по результатам нашего ежегодного саммита. 25 лет назад вы впервые посетили Индию в качестве президента РФ и заложили основы нашего стратегического партнерства», — указал индийский премьер.

Он также выразил надежду, что встреча с Путиным придаст импульс экономическому сотрудничеству Москвы и Нью-Дели.

«Мы возлагаем большие надежды на эту встречу, и мы ожидаем хороших результатов», — резюмировал Моди.

Встреча главы РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди проходит 5 декабря в Хайдарабадском дворце в Дели.

Ранее Моди подарил Путину «Песнь Бога».