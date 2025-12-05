Путин обсудил с премьером Индии мирное урегулирование на Украине

Президент России Владимир Путин во время вчерашней встречи с премьером Индии Нарендрой Моди рассказал о ситуации на украинском направлении. Об этом пишет ТАСС.
Российский лидер проинформировал индийского премьера о мерах, которые Россия предпринимает совместно с США по возможному мирному урегулированию конфликта.
Путин также выразил благодарность Моди за его усилия, направленные на разрешение украинского вопроса.
Накануне президент РФ Владимир Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом, в ходе которого он встретился с премьер-министром Нарендрой Моди и примет участие в российско-индийском бизнес-форуме.
В интервью индийским журналистам глава государства заявил, что у двух стран есть масштабный план сотрудничества на будущее – помимо космической сферы, в том числе исследований космоса, это также технологическая отрасль и ядерная энергетика.
Ранее Мантуров рассказал о планах совместного «покорения» космоса Россией и Индией.