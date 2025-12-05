На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Думали – задохнемся»: Пригожина, Валерию и Клаву Коку заточили в лифте

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как он со своей супругой Валерией и другими звездами пережили «заточение» в лифте. Застряли артисты в нем сразу после церемонии в Доме музыки, причем в какой-то момент им начало казаться, что им не хватит воздуха, признался он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Мы были не одни с Валерией, с нами была еще Клава Кока и другие артисты, — сообщил продюсер. — Мы проторчали в лифте почти 50 минут. Мы думали, что уже не выберемся. Но никто не отчаивался. Наоборот, мы пели песни Валерии, веселили сами себя».

По словам Пригожина, в какой-то момент жертвы заточения стали думать, что они задохнутся, так как кислорода было очень мало. Но в итоге их спасла целая бригада лифтеров – мастера вытащили звезд российской эстрады из кабины. По словам продюсера, после этого инцидента он старается избегать лифтов.

До этого сообщалось, что в Германии пожилой мужчина чудом выжил, застряв на четыре дня в лифте. Чтобы в кабине было больше воздуха, пострадавший частично выломал дверь, но выбраться наружу самостоятельно не смог. Пострадавшего спасли благодаря его взрослому сыну, который забеспокоился, почему отец не отвечает на звонки, и обратился в полицию. Правоохранители выехали по адресу проживания пропавшего, вскрыли дверь частного дома и услышали слабые стоны, доносившиеся из лифта. Кабину вскрыли спасатели, которые обнаружили там мужчину в крайней степени обезвоженности.

Ранее Пригожин дал совет Инстасамке, исполнившей хит Валерии.

