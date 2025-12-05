На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Icegergert оштрафовали из-за экстремистского лозунга

Рэпера Icegergert оштрафовали на 2 тысячи рублей
true
true
true
close
iceicegergert/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпера Icegergert (настоящее имя Георгий Гергерт) оштрафовали из-за экстремистского лозунга. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

В Савеловском суде Москвы артисту назначили штраф в размере 2 тысяч рублей. Сам рэпер не пришел на суд — присутствовал его представитель.

Icegergert признал вину в том, что выкрикивал лозунг экстремистского движения на концерте.

Против музыканта открыли производство по статье о пропаганде и публичном демонстрировании атрибутики экстремистской организации. Ему грозило до 15 суток ареста.

На спорное видео с афтепати концерта Icegergert, прошедшего в Москве 26 октября, обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она расценила слова «Жизнь ворам!» как открытую пропаганду криминальной субкультуры АУЕ (организация признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ранее Icegergert поднял цену на свои концерты до 7 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российские фрилансеры заполонили кофейни. Могут ли заведения с этим бороться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами