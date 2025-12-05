Icegergert оштрафовали из-за экстремистского лозунга

iceicegergert/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпера Icegergert (настоящее имя Георгий Гергерт) оштрафовали из-за экстремистского лозунга. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

В Савеловском суде Москвы артисту назначили штраф в размере 2 тысяч рублей. Сам рэпер не пришел на суд — присутствовал его представитель.

Icegergert признал вину в том, что выкрикивал лозунг экстремистского движения на концерте.

Против музыканта открыли производство по статье о пропаганде и публичном демонстрировании атрибутики экстремистской организации. Ему грозило до 15 суток ареста.

На спорное видео с афтепати концерта Icegergert, прошедшего в Москве 26 октября, обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она расценила слова «Жизнь ворам!» как открытую пропаганду криминальной субкультуры АУЕ (организация признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ранее Icegergert поднял цену на свои концерты до 7 млн рублей.