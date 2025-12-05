Россиянам рассказали, почему рекордно упали продажи автомобилей «Москвич»

Падение продаж автомобилей «Москвич» связано с политикой предприятия, которое их выпускает. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова.

«Тот модельный ряд, который был запущен в конце 2022 года, сейчас подходит к концу. У них переходный период от одного технологического партнера к другому. Физический выпуск сейчас снизился, то есть распродажу сделали по определенным ценам, со скидками и так далее. Сейчас особо нет выбора», — сказал эксперт.

По словам Целикова, в следующем году появятся новые модели, поэтому возможен рост продаж.

До этого стало известно, что в России в ноябре 2025 года было продано 1,4 тыс. новых автомобилей «Москвич», что на 47% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

Что касается итогов 11 месяцев нынешнего года, то за данный период в РФ было продано 14,2 тыс. новых автомобилей «Москвич». Это на 29% меньше, чем в январе – ноябре 2024-го.

До этого эксперты агентства «Автостат» определили 3-летние китайские модели, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 3 квартала 2025 года.

Среди автомобилей из КНР лидирует кроссовер JAC S3 с 1,6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией (АТ). Через три года после покупки (которая была совершена в 3 квартале 2022-го) индекс Residual value у этой модели составляет в среднем 82,4%.

Ранее были названы 10 самых популярных новых автомобилей в России.