В России оценили шансы возвращения Красноармейска под контроль ВСУ

Капитан Дандыкин: у ВСУ нет шансов на возвращение Красноармейска
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинские военные не смогут вернуть контроль над Красноармейском, поскольку к городу сейчас практически невозможно подобраться. Об этом «Ленте.ру» заявил капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, ВСУ могут предпринимать что угодно, однако в городе уже идет зачистка. Он отметил, что это большой населенный пункт, поэтому «бои продолжаются». Аналитик отметил, что украинские военные «пытаются наступать», но все силы уничтожаются. Это не продлится долго, констатировал капитан.

«В украинской армии уже не знают куда смотреть: на Гуляйполе, на Волчанск, на Красноармейск. Конечно, попытки отбить город с их стороны будут, но успеха ждать не стоит. В Красноармейск сейчас не пробиться — все просматривается. Даже два-три человека уничтожаются. Так что, думаю, российская армия скоро пойдет дальше», — заявил Дандыкин.

Накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Красноармейск не потерян, а удержание города и соседнего Димитрова (украинское название — Мирноград) сдерживает дальнейшее продвижение России.

Ранее в России допустили, что в ВСУ будут самостоятельно принимать «мирные соглашения».

