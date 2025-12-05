Колдун из Mortal Kombat и российский батюшка: умер актер Кэри-Хироюки Тагава

Кэри-Хироюки Тагава, американский актер японского происхождения и один из самых узнаваемых злодеев голливудского кино, умер в возрасте 75 лет в Санта-Барбаре из-за осложнений после инсульта.

Тагава родился в Токио 27 сентября 1950 года. Когда мальчику было пять, семья переехала в США: его отец служил на разных военных базах. В школьные годы Тагава начал заниматься кендо, затем карате. Прежде чем стать актером, он пробовал себя в разных профессиях — работал фермером, водил лимузины и грузовики, был фотожурналистом — и лишь в 36 лет пришел в кино.

Его дебют состоялся в конце 1980-х, а большая слава пришла к актеру после роли евнуха в оскароносном фильме «Последний император» режиссера Бернардо Бертолуччи.

«Это было невероятно. Знаете, вдруг работать с одним из десяти лучших режиссеров мира, — вспоминал Тагава в 2015 году. — К тому же фильм снимался в Китае, и я чуть не выпалил: «Сколько мне нужно заплатить?» Это было словно исполнение мечты».

По-настоящему прославился Тагава благодаря образу колдуна Шан Цзуна в Mortal Kombat (1995) — это одна из его культовых ролей. В фильмографии актера десятки проектов, среди них «Лицензия на убийство», «Разборка в маленьком Токио», «Восходящее солнце», «Планета обезьян», «Мемуары гейши», «Хатико: Самый верный друг», «47 ронинов», «Перл-Харбор» и сериал «Человек в высоком замке».

«Я умею работать с шансами. Если мне говорят: «шанс один на миллион», — я беру этот шанс. Если говорят: «шанса нет», — я создаю его сам и иду вперед. Меня ничто не остановит», — рассказывал актер о себе.

В ноябре 2015-го на российские экраны вышел фильм режиссера Егора Баранова и сценариста Ивана Охлобыстина под названием «Иерей-сан. Исповедь самурая». В нем Кэри-Хироюки Тагава появился в образе отца Николая, священника, а в прошлом спортсмена Такуро Накамуры. Актер даже получил российское гражданство и прошел крещение в 2015 году, взяв имя Пантелеимон.

Несмотря на амплуа экранного антагониста, в жизни артист был спокойным, теплым и вдумчивым человеком, как описывали его коллеги. С 1992 года он жил на Гавайях, там открыл собственную школу боевых искусств. У Тагавы остались трое детей и двое внуков. Жизнь и роли актера — в галерее «Газеты.Ru».