Моди заявил о «глубоком доверии» между Россией и Индией

Моди: Россия и Индия обмениваются мнениями о ситуации на Украине регулярно

Россия и Индия регулярно обмениваются мнениями о ситуации на Украине, это говорит о глубоком доверии между двумя странами. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом России Владимиром Путиным, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Вы, как истинный друг, рассказываете мне о том, что происходит в этом направлении. Это говорит о глубоком доверии между нашими странами, это и есть сила» — сказал Моди.

Он отметил, что Индия поддерживает скорейшее установление мира, подчеркнув, что «нужно работать над этим сообща».

«Индия выступает за установление мира», — добавил индийский премьер.

Встреча главы РФ Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди проходит в Хайдарабадском дворце в Дели.

4 декабря Моди прибыл с кортежем на авиабазу индийских ВВС Палам, чтобы лично встретить Путина. До этого в правительстве Индии рассказали, что готовность премьера встретить российского главу — редкий жест.

Ранее к приезду Путина в Нью-Дели сформировали пятислойную систему безопасности.