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В Госдуме заявили о готовности Москвы к переговорам с Киевом

Слуцкий заявил, что переговоры России и Украины возможны на условиях Москвы

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Petrov Sergey/Global Look Press

Переговоры России с Украиной возможны на условиях Москвы. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

«Возможны — на наших условиях. Украина и нацистская идеология, носителем которой этот марионеточный режим является, проигрывает. Поэтому если они готовы к переговорам на наших условиях — полная денацификация, демилитаризация и многое другое, что мы уже выдвигали как требование в 2022 году — в этом случае, можно об этом думать», — заявил лидер ЛДПР.

Слуцкий отметил, что пока еще действует указ Владимира Зеленского, который ему самому запрещает любые переговоры.

«И судя по всему, этот марионеточный режим и его кукловоды на Западе к переговорам не готовы. Будем следить за ситуацией», — добавил он.

В начале мая МИД Швейцарии подтвердил даты проведения конференции по Украине. Мероприятие пройдет с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. Среди приглашенных — страны G7, G20, БРИКС. Всего — 160 делегаций из 120 стран.

России в списке приглашенных участников нет «на данный момент», но в ведомстве отметили открытость идеи выслать приглашение. В МИД РФ считают проведение этой конференции «путем в никуда», а президент Путин назвал идею провести такой форум «каким-то паноптикумом». В Кремле подчеркнули, что любые переговоры по Украине без России не приведут к мирному диалогу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее фон дер Ляйен понадеялась, что Китай повлияет на Россию по Украине.

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