Норма о демобилизации после 36 месяцев службы была исключена из итоговой версии украинского законопроекта о мобилизации, поскольку командование опасается, что лишится опытных военных, пишет Financial Times.
Россия вынуждена проводить учения ядерных сил в ответ на «наглую и агрессивную» политику Запада, утверждает посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже в июле, заявил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов) в Telegram-канале.
Нужно предотвратить разрастание военного конфликта на Украине и его выход из-под контроля, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. По его словам, для урегулирования все стороны конфликта «должны прилагать общие усилия к скорейшему восстановлению мира».
«Курганмашзавод» поставил Минобороны РФ новую партию БМП-3 с комплектами дополнительной защиты.
Россия больше не использует Крымский мост для поставки вооружений в зону СВО, предпочитая сухопутные маршруты в восточной части Украины. Об этом пишет The Independent.
К такому выводу издание пришло, проанализировав данные крупнейшего украинского частного разведывательного агентства Molfar.
«Он (мост) больше не может быть эффективной военной мишенью для ограниченных боеприпасами украинских войск», — говорится в публикации The Independent.
Чтобы уберечь свои войска от поражения оружием западного производства, Россия должна просто вывести их с территории Украины, заявил в эфире радиостанции «Голос Америки» координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Экипаж танка Т-80БВ группировки прикрытия госграницы уничтожил опорные пункты с личным составом Вооруженных сил Украины в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
Сообщается, что местонахождение военнослужащих ВСУ выявила разведка с помощью дрона. С БПЛА же велась корректировка огня. Противник с помощью средств радиоэлектронной борьбы пытался воздействовать на дрон-разведчик, но оператор беспилотника справился с управлением.