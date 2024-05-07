Военная операция на Украине, день 804-й

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Россия больше не использует Крымский мост для поставки вооружений в зону СВО, предпочитая сухопутные маршруты в восточной части Украины. Об этом пишет The Independent.

К такому выводу издание пришло, проанализировав данные крупнейшего украинского частного разведывательного агентства Molfar.

«Он (мост) больше не может быть эффективной военной мишенью для ограниченных боеприпасами украинских войск», — говорится в публикации The Independent.