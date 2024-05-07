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Политика

Военная операция на Украине, день 804-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 804-й день

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Работа экипажа самоходного миномета 2с4 «Тюльпан» ЦВО на Краснолиманском направлении

Работа экипажа самоходного миномета 2с4 «Тюльпан» ЦВО на Краснолиманском направлении

Евгений Биятов/РИА Новости
Опорные пункты ВСУ уничтожены у границы с Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. Россия больше не использует Крымский мост для поставок вооружений в зону СВО, пишет The Independent. Чтобы уберечь свои войска от поражения оружием западного производства, Россия должна просто вывести их с территории Украины, считает координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:13

Норма о демобилизации после 36 месяцев службы была исключена из итоговой версии украинского законопроекта о мобилизации, поскольку командование опасается, что лишится опытных военных, пишет Financial Times.

09:00

Россия вынуждена проводить учения ядерных сил в ответ на «наглую и агрессивную» политику Запада, утверждает посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

08:46

08:44

Первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже в июле, заявил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов) в Telegram-канале.

08:37

Нужно предотвратить разрастание военного конфликта на Украине и его выход из-под контроля, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. По его словам, для урегулирования все стороны конфликта «должны прилагать общие усилия к скорейшему восстановлению мира».

08:31

«Курганмашзавод» поставил Минобороны РФ новую партию БМП-3 с комплектами дополнительной защиты.

08:21

Россия больше не использует Крымский мост для поставки вооружений в зону СВО, предпочитая сухопутные маршруты в восточной части Украины. Об этом пишет The Independent.

К такому выводу издание пришло, проанализировав данные крупнейшего украинского частного разведывательного агентства Molfar.

«Он (мост) больше не может быть эффективной военной мишенью для ограниченных боеприпасами украинских войск», — говорится в публикации The Independent.

08:09

Чтобы уберечь свои войска от поражения оружием западного производства, Россия должна просто вывести их с территории Украины, заявил в эфире радиостанции «Голос Америки» координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

08:04

Экипаж танка Т-80БВ группировки прикрытия госграницы уничтожил опорные пункты с личным составом Вооруженных сил Украины в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Сообщается, что местонахождение военнослужащих ВСУ выявила разведка с помощью дрона. С БПЛА же велась корректировка огня. Противник с помощью средств радиоэлектронной борьбы пытался воздействовать на дрон-разведчик, но оператор беспилотника справился с управлением.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 804-го дня специальной военной операции России на Украине.

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