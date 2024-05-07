Водителям назвали пять правил безопасной поездки за рулем ночью

С началом периода отпусков многие водители отправляются в путешествие, причем выезд зачастую запланирован на ночное время суток. В беседе с «Российской газетой» эксперты «СберАвто» дали пять рекомендаций, как сделать такую поездку безопасной.

В первую очередь перед дорогой автомобилистам посоветовали как следует помыть стекла, зеркала и фары. Еще одно важное условие безопасной поездки ночью — проверка работоспособности лампочек в фарах и фонарях. Также эксперты рекомендовали водителям не рисковать лишний раз в ночное время суток, аккуратно идти на обгон и перестраиваться в потоке. Кроме того, стоит выбрать для себя комфортную скорость движения. Так, при поездке с фарами ближнего света лучше остановиться на 50 км/ч, а с фарами дальнего – 90 км/ч, говорят специалисты.

Также водителям напомнили о необходимости выключать дальний свет при приближении автомобиля по встречке — сделать это нужно не меньше, чем за 150 метров. В заключении эксперты отметили, что важнее всего для автомобилиста ночью — не садиться уставшим за руль.

До этого были названы главные причины поломки кондиционера в автомобиле после зимы. По словам автоэкспертов, с наступлением теплого времени года на климатическую систему в машине начинает оказываться серьезная нагрузка, что нередко приводит к проблемам. Среди вызовов, с которыми приходится сталкиваться системе охлаждения весной и летом, — пыль, пух, мелкие лепестки, пыльца и насекомые, которые часто забивают отверстия механизмов. А к перегреву кондиционера приводят поломки в деталях, в частности, повреждения компрессора.

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