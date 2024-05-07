«Факел» осудил оскорбительную кричалку фанатов в адрес «Зенита»

«Факел» сделал заявление после домашней игры с «Зенитом» в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), осудив поведение своих болельщиков. Текст опубликован на официальном сайте воронежского клуба.

«Воронеж является одним из самых гостеприимных городов нашей страны. И мы осуждаем любые негативные и оскорбительные скандирования в адрес соперников и судей. Помимо всего прочего, наш клуб вынужден платить немалые штрафы в течение сезона за подобные нарушения», — указано в сообщении.

Болельщики воронежской команды в ходе игры скандировали: «Зенит» — позор российского футбола».

6 мая «Факел» на своем поле добился ничьей в матче против «Зенита». Встреча завершилась со счетом 1:1. Дуглас Сантос открыл счет в первом тайме, а на 111-й минуте Евгений Марков сравнял с пенальти.

После 27 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел» с 28 очками располагается в зоне стыковых матчей. В лидеры снова вышел «Зенит» (51 очко). «Краснодар» сенсационно уступил «Ахмату» со счетом 0:1 и потерял шансы возглавить таблицу. У «быков» одинаковое количество набранных очков с «Динамо» — по 50. Они делят между собой вторую строчку таблицы.

Ранее в «Зените» отреагировали на оскорбительную кричалку фанатов «Факела».