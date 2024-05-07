«Выплатил, кому посчитал нужным»: лидер «Землян» — о награде за подбитые танки

Лидер группы «Земляне» Владимир Киселев заявил, что выплатил вознаграждение за подбитые танки Abrams тем участникам военной операции, «кому посчитал нужным». Так в разговоре с «Газетой.Ru» музыкант прокомментировал сообщения о том, что отказал в выплатах некоторым военным. Он также пожаловался, что не все звезды поддержали его инициативу.

«Была моя речь звездам России, культурной элите поддержать мою инициативу. Я выдвинул инициативу поощрять наших воинов. Я, мои дети, группа «Земляне», Лепс, Коля Басков, Михальчик поддержали мою инициативу, и мы поддержали наших воинов. Мы выплатили. Те, кто поддержали инициативу, они выплатили, мы выплатили. Засуньте себе эти СМИ туда, куда вы хотите их засунуть. Вы это и напишите. Вы задайте вопрос тем, кто вам это сказал. Я выплатил тем, кому я посчитал нужным. Кто меня не поддержал, вот им — Матвиенко, Крутому, Газманову, Шаману задайте вопрос», — сказал он.

До этого издание Neft сообщило, что Владимир Киселев отказал участнику СВО из ХМАО с позывным «Десант» в выплатах за два подбитых американских танка Abrams. В отделе по коммуникациям «Русской Медиагруппы» изданию сообщили, что Киселев якобы обещал выплаты а немецкие танки Leopard, а не за американские Abrams.

При этом СМИ опубликовало видеозапись, где Владимир Киселев обещает выплаты не только за уничтожение танков Leopard, но и Abrams.

«Мы победители и лауреаты премии РУТВ. Свой денежный эквивалент в размере одного миллиона рублей каждый передаем нашим бойцам, которые находятся на линии соприкосновения. Каждый подбитый, каждый завоеванный танк Leopard и Abrams мы будем премировать совместно с Министерством обороны», — сказал он в первый день экономического форума в Петербурге.

Ранее Владимир Киселев назвал Олега Газманова инвалидом-композитором.