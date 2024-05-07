Стало известно, почему россиянам нравятся китайские автомобили

Китайский посол в России Чжан Ханьхуэй считает, что китайские автомобили популярны в РФ из-за их качества и цены. Об этом сообщает 1prime.ru.

«Китайский экспорт автомобилей в Россию неуклонно растет. Автомобили китайских марок все больше нравятся российским потребителям благодаря их превосходному качеству и преимуществу, связанному с соотношением цена/качество», — сказал посол.

По его словам, в 2023 году Китай экспортировал в Россию около 900 тыс. машин, а в первом квартале объем торговли товарами составил $56,68 млрд, увеличившись на 5,2% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

До этого стало известно, что китайские кроссоверы на вторичном рынке России за год подорожали почти вдвое.

Средняя стоимость подержанных кроссоверов и внедорожников от китайских производителей повысилась на 96,7% год к году — до 2,5 млн рублей. Среди китайских марок в сегменте подержанных кроссоверов в I квартале этого года лидирует по продажам Geely с долей 26,6%, на втором месте располагается Chery с 18,8%, замыкает тройку Lifan — 9,5%. Также в рейтинг вошли марки LiXiang, Great Wall, Haval, Changan, Voyah, Zeekr и Exeed.

Пятерку популярных подержанных паркетников из Китая возглавляет Geely Monjaro, далее идут Chery Tiggo (T11), Geely Coolray, LiXiang L7 и LiXiang L9.

Ранее сообщалось, что ввоз авто в Россию через Дальний Восток вышел на досанкционный уровень.