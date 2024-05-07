Законопроект об обязательном участии РАН в экспертизе учебников внесен в Госдуму

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект об обязательном участии Российской академии наук (РАН) в экспертизе школьных учебников. Об этом сообщает ТАСС.

В случае принятия законопроекта Российская академия наук будет в обязательном порядке участвовать в проводимой министерством просвещения экспертизе школьных учебников и пособий к ним.

Изменения предлагается внести в законы «Об образовании в Российской Федерации» и «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Один из авторов инициативы, глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова напомнила, что до 2019 года РАН участвовала в экспертизе школьных учебников на предмет их соответствия современным научным представлениям по той или иной теме.

«Сегодня, когда каждые пять лет происходит удвоение базы научных знаний, контроль за содержанием учебной литературы (…) становится особенно актуальным», — подчеркнула Гумерова.

По ее словам, к не менее важным задачам научной экспертизы относится поиск и исправление допущенных авторами учебников ошибок и опечаток.

12 апреля сообщалось, что с нового учебного года из школьной программы шестого-восьмого классов уберут уроки обществознания. При этом число часов, отведенных на изучение истории у учеников пятых-восьмых классов, увеличится до 476 (было 340).

Ранее из-за цен на учебники ФАС возбудила дело в отношении издательства «Просвещение».