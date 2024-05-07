В чем польза чабреца? Как это растение применяют в кулинарии и медицине Чабрец (или тимьян): что это, чем он полезен для организма, куда его добавляют

Чабрец используют в кулинарии, народной медицине и косметологии. Это растение обладает лечебными свойствами, оказывает противовоспалительное действие и придает пряный аромат и вкус еде. Однако применять его можно не всем. Какой эффект оказывает чабрец на организм, кому он противопоказан и как правильно его использовать, «Газета.Ru» узнала у врача-эндокринолога и нутрициолога.

Что такое чабрец

Чабрец — низкорослый долголетний кустарник, который издавна применяли в кулинарии и традиционной медицине. Чабрец также называют тимьяном, однако это не всегда синонимы. Тимьянов существует несколько видов, но только один из них — тимьян ползучий — называют чабрецом.

Чабрец известен своим ароматом, благодаря которому применяется как приправа, а также для создания эфирных масел.

Разнообразие условий, в которых растет чабрец, способствует развитию различных видов этого растения, адаптирующихся к конкретной среде обитания. Его можно найти в разных уголках мира, чаще всего на сухих песчаных почвах, скалистых побережьях, в альпийских лугах и степях. Одни виды чабреца растут в лесах, другие — на высокогорных пастбищах.

Но, несмотря на разнообразие, все виды растения имеют схожие черты, а именно — маленькие, овальной формы листья и мелкие цветочки лилового, светло-фиолетового, сиреневого, розового или беловатого цвета и характерного аромата.

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Витамины и минералы в чабреце

Несмотря на скромный вид, чабрец богат минералами и витаминами, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог и нутрициолог Наталья Петрова.

«В нем содержатся витамины A, C, K, почти все представители группы B, фолиевая и никотиновая кислоты, обнаружены следы адермина B6. Из минералов в состав входят железо, кальций, медь, марганец, молибден, селен, в небольших количествах калий, фосфор и цинк», — перечислила врач.

Витамины А и С поддерживают иммунную систему, способствует здоровью кожи и обезвреживанию свободных радикалов. Витамин К необходим для нормального свертывания крови и поддержания здоровья костей.

Железо в составе чабреца помогает поддерживать энергетический обмен организма, кальций — необходим для здоровья костей и зубов, а также правильной работы мышц и нервной системы. Магний влияет на работу сердечно-сосудистой системы, мышц и нервной системы, калий регулирует баланс жидкости в организме и поддерживает нормальное давление крови, а цинк важен для иммунной системы, роста и развития, а также для здоровья кожи.

Пищевая ценность чабреца на 100 граммов:

276 ккал в сушеном виде и 101 ккал в свежем;



9,1 г белка в сушеном виде и 5,6 г в свежем;



7,4 г жира в сушеном виде и 1,7 г в свежем;



26,9 г углеводов в сушеном виде и 10,5 г в свежем;



37 г клетчатки в сушеном виде и 14 г в свежем.

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Сочетание витаминов и минералов в чабреце способствует комплексному воздействию на организм. Антиоксиданты помогают защищать клетки от повреждения свободными радикалами и преждевременного старения. Витамины и минералы способствуют нормальному функционированию иммунной системы, работе сердечно-сосудистой и нервной систем и помогают сохранять здоровье костей и тканей.

Чем полезен чабрец для здоровья

В целом тимьян, в особенности чабрец, полезен для здоровья благодаря своим антимикробным, противовоспалительным, антиоксидантным и иммуномодулирующим свойствам:

Антимикробное действие. Эфирные масла, содержащиеся в чабреце, обладают мощными антимикробными свойствами. Это означает, что чабрец может помочь бороться с бактериями, грибками и другими микроорганизмами, которые могут вызвать заболевания.

Противовоспалительное действие. Употребление чабреца может способствовать снижению воспаления в организме благодаря содержащимся в нем флавоноидам и фенольным соединениям. Он может быть полезен для людей, которые сталкиваются с хроническими воспалительными заболеваниями мочеполовой и дыхательной систем.

Чабрец издавна используют при инфекционно-воспалительных заболеваниях дыхательных путей и легких: бронхитах, трахеитах, пневмониях, а также при воспалительных заболеваниях полости рта и глотки, таких как фарингит, тонзиллит, стоматит, гингивит. Наталья Петрова врач-эндокринолог, нутрициолог

Поддержка иммунной системы. Чабрец содержит различные биологически активные соединения, которые могут поддерживать функционирование иммунной системы. Употребление чабреца помогает организму бороться с инфекциями и заболеваниями.

Пищеварение. Использование чабреца в качестве приправы может улучшить пищеварение, способствуя работе желудочно-кишечного тракта. Чабрец уменьшает чувство тяжести после еды.

Снятие стресса и расслабление. Аромат чабреца помогает расслабиться. Использование разных видов тимьяна во время приема ванны, в массажных маслах и ароматерапии может помочь снять стресс, улучшить настроение и общее состояние.

Борьба с проблемами кожи. Чабрец содержит большое количество полезных веществ, улучшающих состояние кожи. По словам врача-эндокринолога, тимьян способен устранять дискомфорт и воспаление в комплексной терапии лечения акне.

«Гидролат чабреца применяют в качестве тоника, однако следует избегать попадания в глаза. Кроме того, чабрец хорошо зарекомендовал себя для очищения кожи и в борьбе с инфекциями полости рта. Возможны локальные аппликации на области кожи, пораженные дерматитом», — уточнила Наталья Петрова.

Эфирные масла, содержащиеся в чабреце, обладают антимикробными свойствами, помогающими бороться с бактериями, которые являются причиной воспалений на коже и прыщей. Они способствуют устранению бактерий и снижают риски дальнейших воспалительных реакций.

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«В состав гидролата чабреца входят тимол, цинеол и другие соединения, обладающие выраженным антибактериальным действием. Кроме того, в листьях растения обнаружены урсоловая и олеиновая кислоты, флавоноиды, дубильные, горькие вещества. За счет своих антибактериальных, фунгицидных свойств и способности регулировать выделение кожного сала, особенно Т-зоны, чабрец прекрасно подходит для комбинированной утомленной кожи», — отметила собеседница «Газеты.Ru».

Важно учитывать, что кожа реагирует индивидуально, поэтому перед использованием тоника, крема или отвара с чабрецом рекомендуется провести тест для проверки аллергической реакции, нанеся небольшое количество средства на запястье.

Возможный вред и противопоказания

В целом чабрец считается безопасным растением для использования в кулинарии, а также в виде эфирного масла для ароматерапии, массажа или для приготовления домашних уходовых средств.

Аллергия на чабрец

Как и с любым другим растением или продуктом, могут существовать индивидуальные случаи аллергических реакций или непереносимости, обратила внимание врач-эндокринолог.

«Перед применением чабреца рекомендуется узнать, есть ли у вас на него аллергия. Необходимо сдать анализ крови — аллерген f273–тимьян (чабрец), IgE (ImmunoCAP)», — подчеркнула Наталья Петрова.

После того, как вы получите результаты анализа, вы сможете понять, насколько опасно чабрец влияет индивидуально на ваш организм. Если у вас есть аллергия на растения из этой семьи, следует соблюдать осторожность при потреблении чабреца.

Нормы и расшифровка результата анализа на аллергию 1. <50 Е/мл — отрицательный;

2. 50–100 Е/мл — легкая аллергическая реакция;

3. 100–200 Е/мл — умеренная аллергическая реакция;

4. 200 Е/мл — выраженная аллергическая реакция.



Взаимодействие с другими лекарствами

Если вы принимаете какие-либо медицинские препараты или лекарства, рекомендуется обратиться к врачу перед употреблением больших количеств тимьяна или использованием эфирных масел.

Беременность и кормление грудью

Если вы беременны или кормите грудью, лучше обратиться к врачу перед употреблением больших количеств тимьяна или использованием эфирных масел. Некоторые растения могут оказывать влияние на течение беременности или ребенка.

Хронические и острые заболевания

Существуют научные исследования, показавшие, что эфирное масло чабреца в больших дозах может повлиять на печень и ее функцию.

«Помимо влияния чабреца на печень, растение противопоказано людям с почечной или недостаточностью, гиперацидным гастритом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. Кроме того, чабрец вреден для людей с повышенной чувствительностью к растительному сырью», — обратила внимание врач.

Перед тем, как употреблять чабрец в больших количествах или использовать эфирное масло для ароматерапии или массажа, особенно если у вас есть какие-либо медицинские вопросы или заболевания, рекомендуется обратиться к специалисту.

Всегда соблюдайте рекомендации по дозам и осторожность при использовании эфирных масел тимьяна.

Как и где использовать чабрец

Чабрец активно используется в народной медицине, кулинарии, косметологии и ароматерапии.

В косметологии

Тимьян имеет некоторые полезные свойства для кожи, благодаря чему его можно использовать как часть регулярного ухода, изготавливая на его основе маски, крема и другие уходовые средства.

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Маски для лица. Смешайте сушеный чабрец с другими природными ингредиентами, такими как мед или йогурт, чтобы получилась густая масса. Нанесите на лицо, оставьте на несколько минут, затем смойте теплой водой. Это поможет очистить и успокоить кожу.

Тоник для лица. Сделайте настойку из сушеного тимьяна, добавьте к нему теплую воду и дайте настояться в течение нескольких часов. Используйте этот настой в качестве тоника для лица после очищения кожи. Тоник поможет снизить воспаление и улучшить общее состояние кожи.

Лосьон или крем для тела. Добавьте несколько капель эфирного масла чабреца к вашему обычному лосьону или крему для тела. Это может помочь улучшить общее состояние кожи и придать ей свежий аромат.

Польза от применения чабреца для кожи заключается в его антисептических, противовоспалительных и успокаивающих свойствах, напомнила врач-эндокринолог. Он может помочь снизить воспаление, улучшить общее состояние кожи, успокоить раздражение и обеспечить свежий аромат.

В ароматерапии

Существует несколько способов применения тимьяна в ароматерапии, особенно он полезен при борьбе со стрессом.

Аромадиффузор. Добавьте несколько капель эфирного масла тимьяна в аромадиффузор. Это может создать приятную атмосферу для отдыха и релаксации.

Ароматические ванны. Добавьте несколько капель эфирного масла чабреца в ванну. Теплая вода усиливает испарение аромата, создавая релаксирующий эффект во время принятия ванны.

Ароматические массажные масла. Добавьте несколько капель эфирного масла тимьяна к базовому массажному маслу (например, оливковому или кокосовому). Такая смесь для массажа поможет расслабиться и уменьшить воспаления и раздражения на коже.

Ароматерапия с использованием чабреца помогает создать спокойную атмосферу, повысить настроение, снизить стресс и расслабиться. По словам Натальи Петровой, аромат тимьяна может также способствовать очистке воздуха в помещении благодаря антисептическим свойствам, что особенно полезно в период простуд и других респираторных заболеваний.

В кулинарии

Благодаря яркому аромату чабрец часто используется в кулинарии. Он считается практически универсальной приправой, которую можно использовать для приготовления супов, вторых блюд и напитков. Повара используют его как в свежем, так и в сушеном виде. Во втором случае чабрец нужно добавлять к блюду примерно за 15-20 минут до окончания приготовления, чтобы у него было время раскрыть свой аромат и вкус.

Салаты. Добавьте свежие или сушеные листья тимьяна к разным видам салатов. Он придаст блюду освежающий аромат и пряный вкус. Тимьян особенно хорошо подходит для летних салатов со свежими овощами.

Супы и соусы. Добавьте чабрец к различным супам, бульонам и соусам. Он может обогатить вкус блюда и добавить аромат.

Мясо и рыба. Используйте чабрец в качестве приправы для мясных и рыбных блюд. Его добавляют в маринады или посыпают им еду перед подачей.

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Напитки Чабрец часто добавляют к черному чаю при заваривании. Его также кладут в компоты, лимонады и глинтвейн для придания пряного вкуса.

Чабрец имеет довольно яркий и выразительный вкус, поэтому добавляйте его умеренно, чтобы не перегрузить блюдо ароматом.

В народной медицине

Из чабреца или тимьяна делают чаи, отвары и настои, которые обладают противовоспалительными и антисептическими свойствами. Для приготовления чая можно использовать сушеный чабрец или свежие листья. Важно соблюдать рекомендованные пропорции и не превышать длительность приготовления, поскольку концентрированный настой может иметь успокаивающий эффект, что не всегда желательно.

Рецепт чая с чабрецом 1. Возьмите одну чайную ложку сухого чабреца и залейте ее стаканом кипятка.

2. Дайте настояться 10 минут и процедите напиток.

3. Для лучшего эффекта и вкуса размешайте в чае ложку меда и употребляйте горячий напиток до трех чашек в день.



Как вариант, можете добавить одну чайную ложку чабреца на заварочный чайник с обычным черным чаем, если вкус чабреца для вас слишком выражен.



Как правило, в домашних условиях чабрец в виде чая, отвара или настойки используют для облегчения кашля и симптомов простуды, а также как средство для улучшения сна.

Как хранить чабрец в домашних условиях

Свежий чабрец можно хранить в холодильнике в вакуумном контейнере в течение четырех-пяти дней. Не рекомендуется хранить свежее растение в полиэтиленовом пакете, поскольку травы могут «задохнуться». Свежий чабрец нужно промыть непосредственно перед употреблением.

Для более длительного хранения траву обычно сушат. Для этого ее лучше не мочить, а выложить на бумагу или плотные салфетки и накрыть сверху тканью. Когда листочки высохнут, сложите растение в жестяную или стеклянную емкость с плотной крышкой и храните в темном месте.