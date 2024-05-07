Директор группы «СерьГа» опроверг слухи об ухудшении самочувствия гитариста Кифияка

Гитарист рок-группы «СерьГа» Андрей Кифияк находится на плановом обследовании. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор коллектива Алексей Привалов, комментируя информацию СМИ о госпитализации музыканта.

«Живой, живой, здоровый, на плановом обследовании», — сказал он.

До этого Telegram-канал 112 сообщил, что Кифияка госпитализировали в Москве. По данным канала, медики зафиксировали у него резкое снижение уровня гемоглобина, ухудшение самочувствия якобы произошло из-за обострения тяжелого хронического заболевания.

Андрей Кифияк — соло-гитарист российской рок-группы «СерьГа», автор и исполнитель песен. Группа «СерьГа» была основана в 1994 году легендарным рок-музыкантом, автором популярных песен «Страна Чудес», «А что нам надо», «Спокойной ночи» и других, Сергеем Галаниным.

Ранее певца Николая Носкова госпитализировали с подозрением на пневмонию.