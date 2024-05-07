За журналистку Кеворкову поручились Проханов, Гордон и отец Кабаевой

За журналистку Надежду Кеворкову, которая ранее была арестована по делу об оправдании терроризма, поручились ряд деятелей. Об этом сообщает РИА Новости.

Свои ходатайства о поручительстве направили писатель Александр Проханов, журналист Максим Шевченко, юрист Екатерина Гордон, правозащитница Ева Меркачева, глава Международной ассоциации исламского бизнеса, отец гимнастки Алины Кабаевой Марат Кабаев и другие.

Адвокат Альбина Павлова отметила, что Кеворкова не признает вину, но сотрудничает со следствием. Также адвокат журналистки просила суд избрать иную, более мягкую меру пресечения своей подзащитной. В том числе домашний арест или личное поручительство. Следствие и прокуратура настаивали на заключении женщины под стражу.

До этого стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал журналистку и писательницу Надежду Кеворкову, освещающую темы ислама, по делу об оправдании терроризма. Судья отметила, что Кеворкова будет находиться под стражей до 6 июля.

Ранее Верховный суд не изменил приговор члену сообщества «Граждане СССР» (организация запрещена в России).