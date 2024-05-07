Будем защищаться от России: что президент Молдавии сказала в интервью Дудю Дудь взял интервью у президента Молдавии Санду

Юрий Дудь* взял интервью у молдавского президента Майи Санду. В нем она заявила, что Молдавия не сдастся в случае нападения России, и сообщила о невозможности иметь хорошие отношения с Кремлем. При этом политик признала, что часть молдаван верят «кремлевской пропаганде». Также Санду поделилась мнением о Владимире Путине.

Об отношениях с Россией

Президент Молдавии Майя Санду дала двухчасовое интервью российскому журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом). Это первый раз, когда он взял интервью у главы какого-то государства.

В разговоре Санду подчеркнула, что ее страна готова при необходимости защищаться от РФ. Об этом она сказала при ответе на вопрос журналиста о действиях Кишинева в случае, если Россия «вторгнется».

«По Конституции мы должны сделать все, чтобы сохранить мир и обеспечить безопасность наших граждан, поэтому у нас есть армия... Мы будем свою страну обязательно защищать», — заверила политик.

При этом ей неизвестно, есть ли у России реальные территориальные претензии к Молдавии. Она заметила, что власти республики делают все, чтобы не допустить открытого противостояния с Москвой, в том числе для этого страна хочет вступить в Евросоюз.

Политик сказала, что Молдавия — мирная страна и ее жители хотят только мира со всеми, но с некоторыми государствами это невозможно.

«С теми, кто нас не уважает, не уважает территориальную целостность других стран... С такими людьми невозможно иметь хорошие отношения», — считает молдавский лидер.

В качестве примера она упомянула «кремлевских чиновников», которые, по ее словам, утверждают, что Молдавии не существует, и пренебрежительно отзываются о молдавском народе.

Что касается российского лидера Владимира Путина, за время своего президентства Санду ни разу с ним не встречалась. Политики ничего не обсуждали лично, а страны вели переговоры только на уровне правительств.

«Не было, что обсуждать [с Путиным]», — сообщила Санду.

После просьбы поделиться мнением о российском коллеге президент заявила, что он начал военные действия на Украине и мог бы, но «к сожалению, не хочет» закончить происходящее.

О конфликте на Украине

В интервью Санду признала, что часть молдаван верят в «кремлевскую пропаганду». Но, ее по оценке, таких немного. Президент напомнила, что население активно помогало украинских беженцам, «открыло им свои сердца и дома». В этом вопросе в Молдавии полное единство, резюмировала глава государства.

«Миллион украинских беженцев прошло через Молдавию. Это для страны с населением 2,6 млн человек очень много», — сказала молдавский лидер.

Отдельно Санду вспомнила, как узнала о начале полномасштабного конфликта на Украине. По словам политика, она до последнего не верила в такой исход, но в четыре часа ночи 24 февраля проснулась на фоне шума взрывов. Президент добавила, что последний раз плакала, когда смотрела в кино документальный фильм молдавских журналистов о происходящем на Украине.

Как рассказала Санду, на месте Владимира Зеленского она бы тоже не уехала из своей страны, несмотря на опасность:

«Потому что ты отвечаешь за свой народ, ты отвечаешь за безопасность своего народа... Все люди смотрят на тебя. Здесь вообще никакого вопроса не может быть».

О противостоянии с оппозицией

Санду также прокомментировала скандал с пророссийскими оппозиционерами Молдавии в Кишиневе. Они прилетели в конце апреля со съезда в Москве и застряли в аэропорту, сотрудники отказывались пропускать людей, долго их проверяли. Лидера партии «Возрождение» Наталью Параску задержала и допросила Служба информации и безопасности республики.

«Они пытались провести большие деньги, там было больше миллиона долларов. И вот этими деньгами они потом финансируют политические акции. А закон не разрешает, чтобы какое-то государство профинансировало политические действия в Молдавии... Они пытаются использовать разные методы, чтобы провезти сюда грязные деньги», — заявила Санду.

Президент удивилась, что Дудь так много спрашивает ее о пророссийской оппозиции. Она подчеркнула, что Молдавия «больше, чем проблемы с этими коррупционными группировками».