Россиянина, нарубившего дров на 35 млн рублей, отправили на принудительные работы

В Удмуртии черного лесоруба отправили на принудительные работы и взыскали с него более 35 млн рублей. Об этом сообщила в объединенной пресс-службе судов региона.

Жителя села Якшур-Бодья судили за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере и тайное хищение чужого имущества. Согласно материалам суда, с 1 июня по 21 июля 2022 года мужчина вырубил деревья хвойных и лиственных пород объемом 836,33 куб. метров, а также похитил сухостойные деревья объемом 73,56 куб. метров.

Следствие установило, что своими действиями он причинил лесному фонду России ущерб на общую сумму более 35,3 млн рублей. При этом деревья, уничтоженные лесорубом, находились на относящейся к защитным лесам территории Кекоранского лесничества. Свою вину фигурант так и не признал.

Гражданский иск к нему подало признанное потерпевшим Якшур-Бодьинское лесничество, в итоге суд взыскал с осужденного сумму, равную нанесенному им ущербу. Кроме того, виновному назначили наказание в виде принудительных работ сроком на два года с удержанием 15% заработка в доход государства и штраф в размере 40 тыс. рублей.

Ранее ученые создали ИИ-«лешего» для защиты джунглей Амазонки от черных лесорубов.