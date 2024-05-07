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В Петербурге российский атлет установил мировой рекорд, сдвинув поезд весом 650 тонн

Атлет Вовк сдвинул с места поезд весом 650 тонн

В Петербурге атлет силового экстрима Денис Вовк установил рекорд. Об этом сообщает «РЖД» в официальном Telegram-канале.

В депо Металлострой для спортсмена подготовили специальную лестницу, на которую мужчина опирался во время действий. С помощью приспособленного для подобных нагрузок троса Вовка привязали к поезду «Сапсан» весом 650 тонн.

В результате всего за 37 секунд атлету удалось сдвинуть поезд на 1,48 метров.

«Ранее в мировой практике никто не совершал ничего подобного!» – сообщается в публикации.

По данным «Фонтанки», у Вовка было две попытки, в первый раз он сдвинул поезд только на полметра. На месте присутствовали не только журналисты, но и эксперты по силовому экстриму.

В беседе с журналистами организаторы заявили, что все материалы о достижении российского спортсмена направят в Книгу рекордов Гиннесса. Сам атлет пообещал, что на День МВФ сможет сдвинуть подводную лодку.

Ранее спортсмен из Балашихи сдвинул поезд в честь Дня народного единства.

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