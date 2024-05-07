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НПО Freedom House признали нежелательной в РФ

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность НПО Freedom House

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Мария Девахина/РИА Новости

Генпрокуратура РФ признала нежелательной в стране деятельность международной неправительственной организации Freedom House, Inc. (США). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре отметили, что организация делала ставку на так называемую главенствующую роль США в мире. Она также ставила во главу угла продвижение политики недружественных государств в сфере, касающейся российско-украинского конфликта, по дискредитации Вооруженных сил РФ.

«Freedom House активно призывает к оказанию всесторонней помощи Украине и конфискации «замороженных» российских активов в пользу Украины», — указали в Генпрокуратуре.

Кроме того, организация выступает за увеличение санкционного давления на Россию, введение санкций в отношении третьих стран и поддерживала представителей российской оппозиции.

В начале мая силовики задержали в Москве четверых последователей китайской секты «Фалуньгун», признанной нежелательной и запрещенной в России.

Ранее Минюст России обновил список нежелательных организаций.

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