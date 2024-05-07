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В Белоруссии часть ВС переброшена из-за проверки носителей ТЯО

Минобороны Белоруссии: часть ВС переброшена из-за проверки носителей ТЯО

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Global Look Press

Начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич заявил, что часть сил перебазирована на запасной аэродром из-за начавшейся в стране проверки сил и средств носителей тактического ядерного оружия (ТЯО). Об этом сообщает ТАСС.

«В рамках этого мероприятия осуществлено перебазирование части сил и средств авиации на запасной аэродром. С последующим перебазированием технического состава мы приступим к вопросам отработки подготовки к применению нестратегического ядерного оружия», — сообщил Гулевич.

До этого сообщалось, что армия Белоруссии получила распоряжение президента страны Александра Лукашенко о проведении внезапной проверки средств — носителей тактического ядерного оружия.

6 мая российское Минобороны сообщило, что генштаб Вооруженных сил РФ по поручению президента страны Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ. В ходе учений будет также отработан комплекс мер для применения нестратегического ядерного оружия.

Ранее в ЕС отреагировали на планы РФ по учениям с ядерным оружием.

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