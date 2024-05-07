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Политика

Инаугурация Владимира Путина в Кремле

Онлайн-трансляция вступления Путина в должность президента

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Гости перед церемонией инаугурации избранного президента России Владимира Путина в Большом Кремлевском дворце

Гости перед церемонией инаугурации избранного президента России Владимира Путина в Большом Кремлевском дворце

Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС
Церемония инаугурации президента проходит в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Путин торжественно вступает в должность пятый раз в жизни. Новый срок правления продлится до 2030 года. Правительство после инаугурации автоматически сложит полномочия (до утверждения нового состава кабмин будет работать в статусе исполняющих обязанности). «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
11:53

Путин идет по Кремлю из кабинета в Андреевский зал. В коридорах дежурят сотрудники ФСО, один из них отдает честь Путину.

11:52

На экране в зале показывают рабочий кабинет Путина. Он перечитывает листы бумаги.

11:50

На трибуну Андреевского зала поднимаются председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

11:47

Теперь почетный караул через три зала проносит Конституцию и знак президента.

11:45

Присутствующие встали с мест, под торжественную музыку почетный караул вносит в Андреевский зал флаг России и штандарт президента.

Всего караул проходит через три зала, до Андреевского он минует Георгиевский и Александровский.

11:45

Церемония началась.

11:40

Путин может уже сегодня предложить кандидатуру премьера — Песков

11:39

Песков: не думаю, что отказ послов некоторых стран присутствовать на инаугурации президента РФ — повод для ответных шагов.

11:38

Сегодня на инаугурации много приглашенных военных, среди них российские военкоры, также есть дети участников СВО.

11:38

Пресс-секретарь Песков сообщил, что пока не знает, в каком настроении Путин перед инаугурацией.

11:37

Гостей инаугурации по громкой связи попросили занять места и отключить телефоны, церемония вот-вот начнется.

11:36

К инаугурации Путина все готово — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

11:35

На церемонию приехала 91-летняя классная руководительница Путина Вера Гуревич.

«У него всегда все получалось!», — сказала она про Путина журналистам.

11:35

На инаугурацию пригласили всех аккредитованных в России иностранных представителей — постпред России при ЕС Владимир Чижов

«Дружественные, недружественные [страны] — это мероприятие, на которое приглашают всех. Это элемент конституционного порядка. А те, кто не придет, это не делает им чести».

11:32

То, что представители некоторых стран решили проигнорировать церемонию инаугурации — это «дешевка», заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

«Так солидные люди себя не ведут... Это жалкие, ничтожные люди», — сообщил дипломат из Кремля.

11:32

Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал на церемонию инаугурации. Также журналисты заметили прибытие Патриарха Кирилла.

11:31

На инаугурации традиционно присутствуют главы регионов, представители духовенства, дипломаты, журналисты и военные. В этом году среди них участники специальной военной операции на Украине.

11:30

Церемония инаугурации начнется в 11:45 мск в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

11:30

«Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию торжественного вступления Владимира Путина в должность президента России.

По итогам прошедших выборов в марте Путин получил 87,28% голосов избирателей.

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