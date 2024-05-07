Инаугурация Владимира Путина в Кремле

11:35

На инаугурацию пригласили всех аккредитованных в России иностранных представителей — постпред России при ЕС Владимир Чижов

«Дружественные, недружественные [страны] — это мероприятие, на которое приглашают всех. Это элемент конституционного порядка. А те, кто не придет, это не делает им чести».