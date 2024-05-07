Инаугурация Владимира Путина в Кремле

Путин идет по Кремлю из кабинета в Андреевский зал. В коридорах дежурят сотрудники ФСО, один из них отдает честь Путину.
На трибуну Андреевского зала поднимаются председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.
Присутствующие встали с мест, под торжественную музыку почетный караул вносит в Андреевский зал флаг России и штандарт президента.
Всего караул проходит через три зала, до Андреевского он минует Георгиевский и Александровский.
Песков: не думаю, что отказ послов некоторых стран присутствовать на инаугурации президента РФ — повод для ответных шагов.
Сегодня на инаугурации много приглашенных военных, среди них российские военкоры, также есть дети участников СВО.
Пресс-секретарь Песков сообщил, что пока не знает, в каком настроении Путин перед инаугурацией.
Гостей инаугурации по громкой связи попросили занять места и отключить телефоны, церемония вот-вот начнется.
На церемонию приехала 91-летняя классная руководительница Путина Вера Гуревич.
«У него всегда все получалось!», — сказала она про Путина журналистам.
На инаугурацию пригласили всех аккредитованных в России иностранных представителей — постпред России при ЕС Владимир Чижов
«Дружественные, недружественные [страны] — это мероприятие, на которое приглашают всех. Это элемент конституционного порядка. А те, кто не придет, это не делает им чести».
То, что представители некоторых стран решили проигнорировать церемонию инаугурации — это «дешевка», заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
«Так солидные люди себя не ведут... Это жалкие, ничтожные люди», — сообщил дипломат из Кремля.
Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал на церемонию инаугурации. Также журналисты заметили прибытие Патриарха Кирилла.
На инаугурации традиционно присутствуют главы регионов, представители духовенства, дипломаты, журналисты и военные. В этом году среди них участники специальной военной операции на Украине.