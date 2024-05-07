Противостояние «Баварии» и «Реала» в ЛЧ сравнили с шахматами

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев поделился ожиданиями от второго матча полуфинала Лиги чемпионов между испанским «Реалом» и немецкой «Баварией». В комментарии ODDS.ru он сравнил это противостояние с шахматами и заметил, что не видит в этой паре фаворита.

«Первый матч «Баварии» и «Реал Мадрида» напоминал мне шахматную партию, где идет позиционная игра, каждый ищет ошибку и где бы нарисовать шахматный этюд и уколоть — так игра и приходила. Матч сродни «чемпионату мира по шахматам». Думаю, вторая игра будет такая же. <…> «Бавария» — опытная команда. Не сказал бы, что у «Реала» есть большое преимущество. Шансы равны», — считает Ташуев.

Специалист призвал не оценивать шансы «Баварии» по их неудачам в Бундеслиге и в Кубке Германии. Он констатировал, что команде удался хороший первый матч против «Реала», указав при этом, что защитникам мюнхенцев могло не хватить класса, чтобы помочь своей команде победить.

Первая игра между этими командами состоялась в Мюнхене и закончилась со счетом 2:2. Ответная встреча пройдет в среду, 8 мая, в Мадриде и начнется в 22:00 по московскому времени.

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