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«Транснефть» устранила затор с вывозом нефтепродуктов с НПЗ

Глава «Транснефти» Токарев заявил о решении проблемы с затовариванием НПЗ

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Проблема с излишними запасами нефтепродуктов на нефтебазах в России решена. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил глава «Транснефти» Николай Токарев.

По его словам, ситуация была временной, а вопрос в большей степени касался нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

«На данный момент такой проблемы нет уже», — сказал Токарев

Он не уточнил причины возникновения проблемы с затовариванием.

В Минэнерго пояснили, что рост производства моторного топлива в апреле помог компенсировать выпавшие из-за внеплановых ремонтов НПЗ объемы. Также были увеличены нормативы продаж на бирже и обеспечен ритмичный вывоз готовой продукции с заводов.

Получатели топлива не успевали забирать его с нефтебаз из-за форсированных усилий властей по быстрому вывозу бензина с НПЗ. В апреле «Транснефть» предупредила компании о затоваривании крупнейшей в Москве Володарской нефтебазы. Избыток предложения на фоне активного наполнения хранилищ привел к снижению оптовых цен на бензин в апреле.

До этого стало известно, что правительство России может временно разрешить вывоз бензина из страны.

Ранее «Транснефть» провела дробление акций.

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