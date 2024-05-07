iPad с OLED, большой iPad Air и стилус для профи. Что показала Apple 7 мая Apple показала iPad Pro OLED, iPad Air 2024, Pencil Pro и новую Magic Keyboard

Компания Apple провела первую в 2024 году презентацию своих новых продуктов. Ее слоган — Let Loose — можно перевести как «отдайся моменту». В рамках шоу представили новые iPad Pro и iPad Air, а также важные аксессуары для них — стилус Apple Pencil Pro и съемную клавиатуру Magic Keyboard. Что из себя представляет каждое из устройств, рассказывает «Газета.Ru».

iPad Pro OLED

Гвоздем презентации Let Loose стал iPad Pro. Накануне ивента Apple о нем ходило очень много слухов — подавляющее большинство из них воплотились в новинке. Так, например, выяснилось, что обе версии новинки (на 11 и 12,9 дюйма) первыми в истории планшетов Apple получили OLED-экраны.

По сравнению с экранами, выполненными по технологии mini-LED, используемыми в актуальных iPad Pro, OLED-матрицы предлагают более глубокий черный цвет и лучшую контрастность. OLED-экран новых iPad Pro относится к типу LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide). Это более современная, энергоэффективная и яркая версия OLED. За счет особой схемы питания LTPO-экраны обладают динамической частотой обновления. То есть в статичных сценах, например, при отображении домашнего экрана, матрица может иметь частоту 1 Гц, а в динамичных сценах (в играх или при просмотре фильмов или сериалов) она поднимается до 120 Гц.

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Кроме того, OLED-экраны тоньше mini-LED. Благодаря этому большая версия нового iPad Pro оказалась тоньше старого устройства. Толщина 11-дюймовой версии — 5,3 мм, а 12,9-дюймовой — 5,1 мм. Новые iPad стали самыми тонкими устройствами в истории Apple.

Apple называет экран iPad Pro образца 2024-го лучшим экраном для iPad, который компания когда-либо создавала.

Обладателем новинки сразу бросятся в глаза изменения в дизайне. Apple сместила фронтальную камеру устройства с верхней рамки на правую. Теперь для видеозвонков iPad Pro придется держать в горизонтальной ориентации. Вероятно, компания решилась на это изменение, чтобы использование планшета в связке с клавиатурой Magic Keyboard стало более удобным. Также изменился блок камер сзади: он стал похож на аналогичный модуль в iPhone 11, в нем два объектива расположились друг под другом. Основная камера имеет разрешение 12 МП, а роль второй выполняет LIDAR для создания AR-контента.

За производительность нового iPad Pro отвечает новейший чип Apple — М4. Apple не стала переводить новинку на М3, поскольку М4 обладает улучшенными нейроядрами, которые пригодятся при использовании нейросетевых функций iPadOS. О них корпорация подробнее расскажет на конференции разработчиков WWDC 24 во время презентации iPadOS 18. WWDC 24 пройдет с 10 по 14 июня 2024 года. М4 на 50% быстрее М2 в CPU и на на 400% — в GPU. При этом, благодаря графитовым пластинам в корпусе, теплоотдача устройства выросла на 20%

Цены: от $999 за 11-дюймовую версию и $1299 — за 12,9-дюймовую.

iPad Air 2024

Представленный Air оказался относительно минорным обновлением модельного ряда. Самое значительное событие — это появление версии планшета с диагональю экрана 12,9 дюйма. До этого размер дисплея самого большого iPad Air ограничивался 10,9 дюйма. В отличие от iPad Pro, в iPad Air используется матрица, выполненная по технологии mini-LED.

Дизайн устройства почти не изменился. Как и в случае с iPad Pro OLED, фронтальная камера, которая раньше была сверху, теперь расположена справа для более комфортного использования устройства в горизонтальной ориентации. Камера поддерживает режим Center Stage, который удерживает лицо человека в кадре, если он перемещается по сцене.

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Apple обновила динамики iPad Air: они стали громче и ярче. При этом 12,9-дюймовая версия дополнительно получила пару спикеров для воспроизведения низких частот.

iPad Air 2024 работает на процессоре M2, который дебютировал в 2022 году в 15-дюймовом MacBook Air. Использование этого чипа — большой рывок для планшетов модельного ряда, поскольку под «капотом» предыдущего поколения iPad Air кроется M1. В М2 используются графические ядра на 40% мощнее, чем в M1, а в плане процессорных вычислений М2 превосходит M1 на 15%. Номинально новый iPad Air в три раза мощнее устройства прошлого поколения.

Цены: $599 стоит маленькая версия и $799 — большая. Apple отдельно подчеркнула, что рада сохранить цены новых гаджетов на уровне старых.

Apple Pencil Pro и Magic Keyboard

Apple представила и новые аксессуары для iPad 2024 года — стилус Pencil Pro и клавиатуру в виде док-станции Magic Keyboard. Pencil Pro представляет собой стилус Apple уже третьего поколения. Приставка Pro в названии говорит о том, что, кроме выполнения рядовых задач, аксессуар также удовлетворит людей, занимающихся рисованием и черчением профессионально.

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Для этого Apple оборудовала гаджет новыми датчиками, которые определяют сжатие корпуса. Данный жест можно запрограммировать на выполнение различных задач вроде подтверждения действия в программах, перетаскивания иконок на рабочем столе, вызова контекстного меню и не только. Также появился встроенный гироскоп, который позволяет менять направление пера при рисовании, меняя положения Pencil Pro в воздухе. Все действия Pencil Pro теперь имеют обратную виброотдачу.

Новая версия Magic Keyboard представляет собой съемную клавиатуру с функцией док-станции, которая позволяет расположить новые iPad Pro как монитор MacBook или iMac. От старой модели новинка отличается новым расширенным набором клавиш. Например, появился функциональный ряд кнопок, которые позволяет регулировать яркость экрана, громкость динамиков и не только.

Цены: покупка Apple Penciil Pro обойдется в $129, а за Magic Keyboard придется выложить $299 или $349 в зависимости от того, для какого iPad приобретается аксессуар: 11-дюймового или 13-дюймового.