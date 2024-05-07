Немецкого политика хотят выгнать из партии из-за большой любви к России

Члена партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ольгу Петерсен хотят выгнать из политического объединения из-за большой любви к России, передает NTV.

«Региональная ассоциация в Гамбурге теперь хочет избавиться от члена АдГ Ольги Петерсен, чья любовь к России заходит слишком далеко», — говорится в тексте.

Так, представители партии в Гамбурге инициировали дело, чтобы убрать из нее политика после того, как Петерсен исключили из парламентской группы АдГ.

По словам самой Петерсен, она посещала Россию в качестве наблюдателя за выборами, назвав их демократическими и свободными. Это вызвало возмущение внутри партии, уточнила она.

Как подчеркнули ее коллеги по партии, Петерсен не уведомила их о визите и говорила им, что отправляется в Россию как «частное лицо».

До этого сообщалось, что депутату партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Йоргу Дорнау грозит штраф из-за того, что он скрыл свой бизнес в Белоруссии. Дорнау с 2020 года зарегистрирован как владелец сельскохозяйственного бизнеса в Белоруссии. Его предприятие можно найти в Едином государственном реестре республики под названием ООО «Цыбулька Бел».

Ранее помощника немецкого депутата задержали по обвинению в шпионаже в пользу Китая.