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Лукашенко высказался о проверке по применению ЯО в армии Белоруссии

Лукашенко: проверка по применению ЯО носит оборонительный характер

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Павел Бедняков/РИА Новости

Проверка по применению нестратегического ядерного оружия в армии носит оборонительный характер. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, его слова приводит близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул первого».

«Проверка носит исключительно оборонительный характер», — сказал он.

7 мая в Белоруссии началась внезапная проверка сил и средств-носителей нестратегического ядерного оружия. В готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса «Искандер» и эскадрилья самолетов Су-25.

Как отмечал Лукашенко, в ходе проверки впервые планируется отработка вопросов применения «нестратегического ядерного орудия».

6 мая министерство обороны России сообщило, что генштаб Вооруженных сил Российской Федерации по поручению главы государства Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ. В ходе учений будет также отработан комплекс мер для применения нестратегического ядерного оружия.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что ракетные учения российской армии связаны с заявлениями об отправке войск на Украину.

Ранее в ЕС отреагировали на планы РФ по учениям с ядерным оружием.

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