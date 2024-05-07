Посольство России осудило запрет на флаг РФ в День Победы в Берлине

Посольство России в Германии раскритиковало решение властей Берлина запретить 8-9 мая флаги и атрибутику, связанную с Днем Победы. Об этом говорится в заявлении посольства.

«Считаем неприемлемым решение властей Берлина, согласно которому 8-9 мая 2024 года на основных советских воинских мемориалах запрещается демонстрация флагов, символов и другой атрибутики, неразрывно связанной с Днем Победы и освобождением Германии и Европы от нацизма», — заявили в российской дипмиссии.

Также в посольстве подчеркнули, что рассматривают действия Берлина как дискриминацию, противоречащую духу послевоенного исторического примирения народов России и Германии.

До этого появилась информация, что полиция Берлина запретила флаги России, георгиевские ленты и прочую символику на церемонии ко Дню Победы на советских мемориалах.

В полиции отметили, что 8 и 9 мая на советские мемориалы вблизи Берлина запрещено приносить флаг Российской Федерации, георгиевские ленточки, символы «Z» и «V», кроме того запрещается носить военную форму или ее части, петь и проигрывать военные марши и песни.

Ограничения не затронут сотрудников дипмиссии, официальных представителей государств и ветеранов. Такие же предписания действовали и в прошлый год.

Ранее в Испании состоялась акция «Бессмертный полк».