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В Госдуме заявили, что запрещать «Евровидение» нельзя, потому что запреты «вырабатывают желание»

Депутат Хамзаев призвал не запрещать, но игнорировать «Евровидение»

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с «Газетой.Ru» назвал «бессмысленным явлением» песенный конкурс «Евровидение», первый полуфинал которого состоится 7 мая. По его словам, соревнование, в котором раньше участвовала Россия, нужно проигнорировать. Но не запрещать.

«Если идти по запрету, говорить, что бойкотировать надо, то это желание [смотреть] у людей начинает вырабатываться, то есть обратная реакция. Надо просто проигнорировать по полной. Это бессмысленное явление в этой реальности, с учетом их неадекватного поведения и отношения к нам. Ну, у них свой концерт, пусть они его проводят, да пожалуйста, проблем нет. Понятно, что без России такого рода мероприятия другой смысл имеют, неинтересны. В целом, надо спокойно к этому относиться с учетом их оголтелого русофобского фактора и самим себя не накручивать. «Евровидение» вообще в жизни людей никакого смысла не имеет — людям важны их задачи жизненные: дети, семья, здоровье. Это же развлекательный контент. Не этот будет, так другой будет, проблема-то в чем. У нас люди талантливые, поют красиво, другие будут концерты», — сказал он.

68-й конкурс песни «Евровидение» будет проходить в Мальмё (Швеция). Первый и второй полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а финал — 11 мая 2024 года.

Ранее Соседов раскритиковал попытки найти альтернативу «Евровидению».

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