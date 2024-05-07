Россиянку уволили за походы в туалет, но отсудила у начальства полмиллиона компенсации

В Санкт-Петербурге бывший администратор медицинского центра отсудила у экс-работодателя компенсацию морального вреда за незаконное увольнение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Как рассказали приставы, медицинская организация уволила 32-летнюю сотрудницу, привлекая ее к дисциплинарной ответственности за нежелание выполнять работу, которая не входила в ее обязанности. От исполнения некоторых обязанностей, не перечисленных в трудовом договоре, женщина отказалась в письменной форме. Тем не менее работодатель четырежды привлек ее к дисциплинарной ответственности и расторг соглашение о сотрудничестве.

Петербурженка обратилась в суд. Она указала, что ее бывшее начальство составляло акты о ее отсутствии на рабочем месте, даже когда она ходила в туалет.

Суд встал на сторону работницы и взыскал с ее бывшего работодателя 507 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Поскольку организация не торопилась выплачивать крупную сумму, приставы возбудили исполнительное производство, списали деньги со счета организации-должника и перевели их потерпевшей.

Ранее в Новосибирске женщина пыталась сбежать от приставов через потайную дверь, но ее поймали.