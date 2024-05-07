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В Испании заявили, что ситуация на украинском фронте благоприятствует России

La Vanguardia: на Украине ситуация на фронте благоприятствует России

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Евгений Биятов/РИА Новости

Украинская армия испытывает нехватку личного состава, в то время как ситуация на поле боя благоприятствует Вооруженным силам России. Об этом пишет испанская газета La Vanguardia.

В статье сказано, что пока у Вооруженных сил Украины не хватает личного состава, а Киев ожидает помощь со стороны Запада, ситуация на фронте благоприятствует российским военным, которые после неудачного прошлогоднего контрнаступления Украины перехватили инициативу и перешли в наступление.

7 мая полковник австрийской армии Маркус Райснер заявил, что украинские военные не смогут противостоять атакам российских войск в связи с нехваткой оперативно доступных боевых резервов.

В этот же день немецкая газета Die Welt писала, что недостаток западной военной помощи привел к тому, что Россия одерживает победу в украинском конфликте не только на поле боя, но и на уровне психологии.

О том, почему на Западе перестали верить в победу Украины — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru».

Ранее экс-советник шефа Пентагона рассказал, когда может начаться война Европы с РФ.

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Операция на Украине
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